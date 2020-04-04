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「大嘴巴能沉船」美海軍部長怒：克勞齊將海軍擺在負面焦點下

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▲▼ 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

▲克勞齊遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）因艦上爆發新冠肺炎疫情，導致船上至少114人確診感染，國防部以「疫情處理不當」為由將他解職。克勞齊3日晚間在關島最後一次離艦，獲得艦上士兵英雄式的歡送。

綜合外媒報導，美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）將克勞齊解職，且在知名廣播節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）的專訪時表示，「大嘴巴能沉船，就是這樣一回事，相信這位軍官應該更明白其中的道理。」由於克勞齊讓求救的電子郵件外流，引起世界各地的關注，使得海軍受到外界的質疑。

莫德里表示，「在我們用盡一切的努力，為克勞齊要求奔波時，克勞齊卻將海軍擺在負面的消息上面」，在面臨逆境時，需要一位處變不驚的領導者，而「羅斯福」號的艦長位置，將由前艦長薩迪耶洛（Rear Admiral Carlos Sardiello）少將接任。

▲▼羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

▲羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

克勞齊3日晚間被趕下船，揹著背包獨自走下舷梯，在離開之前他向岸上的官兵致敬，揮揮手告別。大批民眾拿著手機，在岸上拍手歡呼迎接並高聲歡呼，「The G.O.A.T.（史上最偉大），為大家著想的人，這就是身為一位優秀的艦長，最驕傲的送行方式」。

 
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