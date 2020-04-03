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遲沒收到登陸指示！「羅斯福號」艦長寫信求救五角大廈　救了4000兵反被開除

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▲▼ 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

▲克勞齊遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）因船上疫情突然失控，上週起在關島停泊，艦上有4000多名官兵，但一直未收到登陸指示，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）便發出緊急求救信給美國海軍部求援，沒想到昨天這封信被《舊金山紀事報》報導，克勞齊隨後因「處理問題上沒有展現專業、涉嫌把軍機陳情外洩給媒體」為由被開除。

綜合外媒報導，目前判斷羅斯福號是在上月4～9日停靠於越南峴港時受到感染， 24日發出第一波通報，共3人確診，但過不到一周，全船確診就暴增至100人以上。克勞齊在知道狀況後便通報給美國海軍司令部，獲准全速返回美軍在關島的基地，但回到關島後，軍方高層卻遲遲未發出登陸隔離指示，克勞齊才會在30日向國防部發出「求救信」。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲克勞齊去年11月才接任羅斯福號艦長，本趟為首次率領出海。（圖／取自USPACFLT網站）

信中提到，「機組人員都在密閉環境中，疫情狀況快要不能控制，現在這不是戰爭，我們沒有必要這樣送死」，該內容昨日被《舊金山紀事報》公開報導後，艦上官兵便馬上開始獲准上岸，截至3日清晨已有1,000人完成撤離，預計周末前有2,700名官士兵能登岸隔離14天，剩下的另一半部隊則繼續在船上戰備，並同時進行病毒篩檢，等到上岸士兵的檢疫結束，雙方才會輪替隔離。

代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）昨日表示，「克勞齊的信件與擔憂非常合理，但他已被情緒嚴重影響，明知道事件敏感，卻還擅自越級陳情，更一口氣發給2、30個不相關的軍官，他已無法繼續勝任指揮官。

但在克勞齊被開除前，海軍作戰部長吉爾迪上將（Michael Gilday）則說，「克勞齊將他對士兵安全的憂慮忠實傳達，他只是做了指揮官份內的事，我認為這沒甚麼懲罰的必要。」

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