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美軍航母艦長「投書媒體」求救被拔官　前中權艦長張競：美軍存在專業危機

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲羅斯福號航母，因為艦上人員確診新冠肺炎，艦長投書向媒體求救。（圖／取自USPACFLT網站）

文／張競

美軍艦艇在全球駐防巡弋並且訪問各國，艦艇人員在外感染疫症，本來就是司空見慣家常便飯，同時對艦艇檢疫清除消毒，亦有標準作業程序。該艦艦長處置失當，去職並不冤枉，但過程中卻顯現出美軍存在專業危機。

人類社會透過大洋航行，遠征海外開疆擴土已有數個世紀，軍艦人員在異邦感染疫病，如何檢疫清除消毒早就經過數世紀磨練有其既定章法。羅斯福號艦長向上級求援時，過程管控處置失當，遭到處份絕不冤枉。

被媒體所曝光信函絕非該艦艦長所發初次請示信文；美軍航艦打擊群要能夠在全球實施作戰，只要進行接戰，所有作戰指示與戰況及戰果回報，絕對是多如牛毛，怎有可能首次向上級回報時，就會寫出長達四頁信函，然後將該信廣發其直屬上級以外其他二十餘個單位？講穿了就是跟上級無法溝通，翻臉發出最後通牒要脅上級就範。

軍中發生如此上下級爭執，最後搞到媒體曝光，其實就是下級對上級不信任，上級對下級無信心，溝通管道與通信聯絡暢通狀況下，顯然雙方溝通理解都有問題，才會讓艦長寫出長達四頁求援信。

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

羅斯福號業已奉准返回關島，其實就已經解除戰備部署巡弋狀態，既然原則已定，後續疫情如何處理，都已經是細節問題。顯然艦長本身沉不住氣，才會糾結在人員能否離艦檢疫清除消毒等必要程序與環節，如此顯現其視野有限、格局不足，喪失專業判斷能力，所以美國海軍高層如此處份來維持人事紀律，嚴格來說並無不當。但是亦顯現出當初派職時考核不夠周延，確實亦整明出體系專業危機。

該艦艦長在奉命返關島時，首先應當考慮如何在有秩序前提下，逐步建立艦上人員離艦，以及後續檢疫清除消毒有利條件。張競認為，該艦應在關島附近海域逐次安排，將艦上所儎各型戰機施放起飛返回陸上基地，如此航艦上所配屬飛行大隊所屬人員，就可以在靠港後立即離艦，至陸上機場與戰機會合，順便展開檢疫清消作業。其餘艦上官兵再依序離艦，如此舉止有方進退有節，才是真正作戰部隊指揮官的專業素養，而不是靠寫長信到處發送來解決困境。

▲關島樂天酒店。（圖／記者于佳云攝）

▲羅斯福號航母人員已經在關島下船隔離檢疫。（圖／記者于佳云攝）

該艦艦長只從本身角度來看問題，沒有考慮到其上級亦要考慮關島當地其他部隊與民眾，如何在該艦人員移轉陸上之後如何防疫，相關檢疫清除與消毒配套作業能否就緒，這些問題都能確定後，才會回覆該艦艦長，同意該艦人員依序離艦進行相關作業。該艦艦長沈不住氣，才會花時間寫出此種滿天飛的告狀信，其實證明其確實並不適任。從該信曝光後，該艦人員很快就能夠獲准離艦，可見事前準備作業都在進行，該艦艦長對於狀況發展，判斷顯然是有所失誤。

其實軍艦檢疫清除消毒充滿諸多風險，除各個艙間外，還有諸多管路系統及裝備內部，其實都有可能附著病毒，運用化學藥劑、紫外線或是清潔劑消毒，除要考慮不能破壞精密裝備，更要注意不要讓精準彈藥受損或觸發，清消作業產生飽含污物或病毒污水，又要避免產生生態危機，所有此等困難雖然都有標準作業程序，但這亦是在考驗美國海軍專業水準。

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