殯儀館塞爆！紐約火葬場24小時運轉　130輛冷藏卡車變臨時停屍房

▲美國確診人數突破27萬，死於新冠肺炎者超過7千人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，美國在短期間內成為確診病例數最多的國家，死亡人數多達7406人，殯葬業者工作量不斷上升，以致工作人員不堪負荷。紐約當局為了加速處理大量病患遺體，已迅速放寬相關規範，讓當地火葬場能24小時運轉，相關人員得以每周工作7天。

據華爾街日報（Wall Street Journal）報導，紐約火葬場為了因應新冠肺炎疫情，已經從原先的每日工作10小時提升至16小時，但要處理的遺體數量實在太多了，甚至高達平日的3倍，還有業者表示，預約日期已經排到一周以後了。

位於布魯克林的火葬場業者綠蔭公墓（Green-Wood Cemetery）總裁莫蘭（Richard Moylan）表示，「不建議死者家屬選用木製棺材，如果所有人都使用紙板箱當棺木更好。」他解釋道，為了考量公眾利益，簡易紙板箱棺木以纖維板或是輕木製造，於外層覆蓋布料，火化的速度比傳統棺木更快，方便業者處理遺體。

▲殯儀館的員工協助運送遺體。（圖／達志影像／美聯社）

皇后區萬靈火葬場（All Souls Crematory）以往每天只有8場火化，現在卻多達24場。同樣位於皇后區的聖邁克爾公墓（St.Michael’s Cemetery）總經理華納指出，目前火化遺體有一半以上都是與新冠肺炎相關的死者。此外，火葬場現階段只接受火化，相關的追悼儀式暫時停止，患者的屍體會直接由靈車送到殯儀館，降低病毒傳播的風險。

就連地點遠在紐約州威斯特徹斯特郡的芬克里夫墓園（Ferncliff Cemetery）也接到許多來自紐約市的請求，副總塔西（Phil Tassi）表明，以往火葬場每天處理12具遺體，近期卻在一天之內收到38具遺體。

據紐約時報（The New York Times）報導，布魯克林「丹尼爾．謝費爾殯儀館」（Daniel J. Schaefer Funeral Home）已把地下室、小教堂等房間，改造成臨時停屍間，館長馬莫（Pat Marmo）說，平常最多可同時處理40至60件案例，但光是2日早上就接了185件案例，「這簡直超乎現實。」他指出，殯儀館先將數十具經防腐處理的遺體放置在輪床或架子上，透過空調保持室內低溫。他的2支手機與辦公室電話都響個不停，每通電話開頭都先向家屬道歉，再懇求家屬盡可能要求醫院將死去親人的遺體留置久一點。



紐約市的殯儀館夾在醫院、火葬場與墓園之間，忙得不可開交，為了因應這項難題，聯邦和地方政府已派出了大約130輛冷藏卡車，作為紐約州各地醫院的臨時停屍房。