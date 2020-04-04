獨／遭徐國勇移函後…低調封口　衝墾丁慰勤防疫！陳家欽不忍了..曝33字心聲

記者吳奕靖、許宥孺／屏東報導

清明連假墾丁湧入大量人潮，引發「防疫破口」疑慮，中央疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲國人不要前往，而警政署長陳家欽也趕往屏東墾丁慰問警察協助防疫的辛勞，而面對記者詢問關於之前遭到內政部長徐國勇以偽造文書來移送後，行政院長蘇貞昌要陳家欽好好帶領7萬警力來防疫，在事件爆發之後相當低調的陳家欽終於鬆口，一說話就是：「始終如一」。

▲警政署長陳家欽南下墾丁慰勤，首度親口說出走過被移送後的心聲 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者前往墾丁採訪時候，意外遇見警政署長陳家欽來到恆春分駐所來進行慰勤，不過當時派出所內的警力都已經出去執勤，但是陳家欽也沒有絲毫官架子，沒有召回警力，低調的慰勤紅包交給了派出所所長，同時詢問目前的防疫物資是否足夠，言語之間透露對協勤員警的不捨。

▲警政署長陳家欽南下墾丁慰勤，將紅包發給墾丁分駐所的所長 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警政署長陳家欽南下墾丁慰勤，同時請保五總隊進駐來協勤防疫工作 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者也特別詢問陳家欽為何會南下墾丁，陳家欽表示：「連續假日墾丁本來就是人潮會比較多遊客的，因為防疫期間，必須要有一些防疫的措施，警察是要全力配合，所以我們今天有多派一些警力來配合縣政府來做衛教，要戴口罩以及保持社交距離，同仁那麼辛苦，我是特地來感謝慰問他們的」。

但是日前內政部長徐國勇移送陳家欽後，陳家欽行事風格就越趨低調，而當時行政院長蘇貞昌面對移送時，強調要「陳家欽好好帶領7萬大軍防疫」，被詢問到是否備感壓力，陳家欽說：「我始終都如一，都是專注在工作上，對每一項長官交付的任務，我都是全力以赴的」。

▲警政署長陳家欽強調自己走來都是始終如一 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警政署長陳家欽南下墾丁慰勤，同時請保五總隊進駐來協勤防疫工作 。（圖／記者吳奕靖攝）