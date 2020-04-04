中德就疫情通話　王毅：應防止造成新一波保護主義

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情在歐洲蔓延期間，中國外交部網站今天公告，國務委員監外交部長王毅，於3日和德國外交部長馬斯（Heiko Maas）通電話，表示要強化中德雙邊抗疫合作。同時，中德都是重要經濟體和製造業大國，應防止疫情引發新一輪貿易保護主義，攜手保障全球產業鏈的穩定安全。

王毅指出，在抗擊疫情的關鍵時刻，德國政府和人民給予中方寶貴支持。中方對德國目前面臨的困難感同身受，堅定同德國人民站在一起，支持德方抗疫，直到我們共同徹底戰勝疫情。願意根據德方需求，提供力所能及的幫助。

▲歐美新冠肺炎疫情嚴峻，除影響全球外貿、經濟發展，更造成國際關係撕裂，可能在未來引發後續效應。（圖／達志影像／美聯社）

他接著說，中德都是重要經濟體和製造業大國，應防止疫情引發新一輪貿易保護主義，共同維護開放的多邊貿易體制，攜手保障全球產業鏈、供應鏈的穩定安全。中方也願幫助在華德企，解決復工復產中遇到的實際困難。

至於近期歐美等多國，質疑中國在疫情通報上存在耽誤、隱瞞，甚至是中方對外輸出醫護用品的質量問題。王毅強調，中國第一時間向世界衛生組織報告疫情、分享新冠病毒基因序列，也第一時間展開疫情防控專家國際合作、向其他疫情暴發國家伸出援手。

他直指，中方一貫高度重視出口產品質量，推出嚴格的監管措施，目前有資質的企業正在開足馬力生產，力爭滿足各國對醫療物資的需求。「任何將產品污名化的作法都不利於抗疫合作。」

根據中國外交部揭露內容，馬斯回應王毅，「我完全贊同你所談。」在當前嚴峻疫情形勢下指責別人不是明智之舉，炒作產品質量也不合時宜。

值得注意的是，王毅也於同日，和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通電話。他強調病毒不分國界，也跨越種族。面對疫情給人類帶來的嚴重威脅，只有國際社會團結起來，才能戰而勝之，尤其中歐是全面戰略夥伴，應同舟共濟。

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