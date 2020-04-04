中國快艇越界衝撞海巡艇　國防院：「灰色地帶衝突」升高危國安

▲海巡署多功能艇。（資料照／記者葉小金翻攝）

文／中央社

中國快艇3月16日闖入台灣海域，衝撞海巡署多功能艇。國防安全研究院指出 ，從未達戰爭門檻的使用非傳統武力「灰色地帶衝突」 概念來看，這次事件可解讀為中國升高衝突的徵兆，是國安新挑戰。

國防安全研究院日前發布「國防安全週報」指出， 海巡署與金門水試所船隻在小金門檳榔嶼海域驅離中國漁船，過程中10多艘無船名的中國快艇闖入台灣海域， 除投擲石塊、酒瓶外，也衝撞海巡署多功能艇，當下海巡署擊發11枚震撼彈、沙包彈才將中國快艇驅離。

國防院指出，灰色地帶衝突（grey zone conflicts）是國家安全的新挑戰，所謂灰色地帶衝突指的是「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」，攻擊方讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量回應， 藉此延長決策時間，但無論是決策的延遲、做出誤判，都可能是敵方目的。

國防院表示，從灰色地帶衝突概念來看，中國快艇衝撞海巡署多功能艇的性質難以評斷，但卻創造台灣在回應上的不確定性，而此事件可解讀為中國升高衝突的徵兆，若是這樣，便可與共機在3月16日於夜間擾台事件串連。

國防院認為，如果兩岸情勢緊張，中國以大量漁船接近、甚至闖入台灣海域，中間又夾雜海警、海軍船艦，台灣可能面臨兩難。包括，若以海巡（警察單位）出面執法雖有正當性，但對方若是有組織的挑釁，恐無法對抗；若出動海軍，則有可能被中國指為挑釁、升高對立，給中國製造衝突機會。

國防院指出，這些海上民兵平日各有工作，但每年受額外軍事訓練，在必要時接受召集，利用其非軍、非警特殊身分執行準軍事任務，例如通訊、間諜、衝撞、騷擾他國船隻、封鎖海上通道與奪取珊瑚礁和淺灘等，他們在事前於福建和浙江接受軍事訓練與思想教育，任務結束後則接受國家的燃料補助與額外報酬。

國防院也說，國際社會迄今尚無有效的方式反制灰色地帶衝突，因此美國與日本協助東南亞國家建立海上執法體系與提升執法能力，一方面藉功能性的合作，強化與區域國家連結，另一方面藉各國警察能力的提升， 創造集體效果，以此嚇阻中國。