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「腹瀉」納入新冠肺炎通報定義！　專家曝：臨床患者一天拉5~8次

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▲▼生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲中央流行疫情指揮中心將腹瀉納入新冠肺炎通報條件中。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，除了呼吸道症狀和發燒之外，也陸續出現嗅覺喪失和腹瀉症狀。對此，中央流行疫情指揮中心也召開專家小組會議，決議將「腹瀉」納入通報症狀。專家指出，目前並沒有「腹瀉幾次」的詳細定義，但根據了解，有臨床患者一天拉5～8次，這個次數算多。

根據台灣新冠肺炎個案統計，有多位患者表示出現腹瀉症狀，反覆就醫未改善，才在通報採檢後確診；而今日新增的7名個案中，也有2例出現腹瀉症狀。

請繼續往下閱讀...

對此，台灣感染症醫學會理事、林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成指出，今天專家小組會議的確有針對腹瀉做進一步討論，目前是決議納入通報定義，但主要還是針對在居家檢疫、居家隔離等接觸者，若相關族群出現類似症狀，才需要特別提高警覺。

黃玉成說，其實在兒科很常見呼吸道感染，但出現腸胃道症狀，之前新型流感發生時，也統計過有3成左右出現腸胃道症狀，其中也包括成人，所以嚴格來說，呼吸道感染同時出現腸胃道症狀其實不算罕見。

而針對新冠肺炎個案，他則表示，目前是都有合併其他症狀，「單獨只有腸胃道症狀」的個案相對較少，大多都還是有出現呼吸道症狀，目前也已呼吸道症狀為主。

另外，針對腹瀉通報定義，黃玉成說，以傳統腸胃炎來看，24小時拉3次不成形的糞便，就符合定義，但新冠肺炎腹瀉通報定義，目前則沒有詳細內容，因為每個人的情況不一樣，只能由醫師問診時，特別詢問或民眾主動告知。
 

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