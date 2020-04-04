新冠肺炎累計355人確診「304例境外、51例本土」　5死亡、50人解隔離！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，昨（3）日國內新增893例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計35,442例（含31,384例排除），其中355例確診（今日新增案349至355），分別為304例境外移入及51例本土病例；確診個案中5人死亡，50人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心指出，全球累計1,074,272例確診，分布於181個國家/地區；病例數以美國270,473例、義大利119,827例、西班牙117,710例、中國大陸81,639例及德國79,696例為多；病例中58,053例死亡，新增6,838例，以義大利14,681例、西班牙10,935例、美國7,077例、法國6,507例及英國3,605例為多。

而有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人一採陰性、1人檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。