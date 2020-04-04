中國4月將發射「武漢號」衛星　造「天基物聯網」覆蓋全球





▲武漢號衛星將用來打造覆蓋全球的天基物聯網。（圖／取自央視軍事）

記者陳政錄／綜合報導

為打造覆蓋全球的「天基物聯網」，用於船舶、海洋、工程機械等領域的通信服務，中國大陸擬於4月中下旬，發射「行雲工程」中的首顆低軌道通信衛星，且為致敬抗疫者，特意取名為「行雲•武漢號」。目前，該火箭組裝工作已完成，中國航天體系130多位試驗隊員，均已抵達酒泉衛星發射中心待命。

據了解，該「行雲工程」是中國航天科工四院旗下的計畫，預計發射80顆行雲小衛星，建設中國首個低軌窄帶通信衛星星座，打造最終覆蓋全球的天基物聯網。

▲陸媒流傳的行雲01、02衛星外觀，01星被取名為武漢號。（圖／翻攝自微博）

該項目自2018年3月15日啟動，擬於今天4月發射的第一批衛星，分別為為行雲二號01、02衛星，其中01星就是被命名為「行雲•武漢號」的衛星，將在低軌道上承擔天基物聯網的通信傳輸服務功能，並在貨櫃、海洋、船舶、電力、地災、環境、林業、工程機械等行業展開應用測試。



按央視軍事頻道揭露，用於衛星發射任務的快舟一號甲固體運載火箭，已進行總裝測試，且該座火箭係「武漢產」，負責將「武漢號」送上太空別具意義。

有陸媒報導還根據網路流傳的01、02星外觀進行描述，表示該兩衛星的發射，將一同致敬醫護，並為武漢的重啟加油。

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