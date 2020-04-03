黃偉哲行銷台南農特產第2彈　「茄汁虱目魚」拌台南好麵！

記者林悅／台南報導

「台南好麵」買了嗎？有些好麵條沒有附醬料包，黃偉哲今天要推薦「魚罐頭」；台南市長黃偉哲繼日前親自行銷「台南好麵」之後，又在臉書推出第2彈，示範將來自台南將軍、北門、七股的「茄汁虱目魚」，淋在麵條上，就能輕鬆拌出鮮美好滋味。

▲台南市長黃偉哲趁勝追擊，再針對台南農特品推出第2彈，行銷「台南罐軍」系列，介紹各式台南農特產品所製作的罐頭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，不只魚罐頭，善化、西港產的「芝麻醬」更是石磨真材實料，早餐來片「芝麻醬」口味的吐司，營養又美味。芝麻風味100％濃醇，適合火鍋調味、拌涼菜或泡牛奶，足以提供每天所需蛋白質。而醬瓜系列也不遑多讓，推薦吃素的好朋友。

黃偉哲說，此外，「破布子」含豐富乳酸菌，有助健康，是左鎮最有代表性的特產。「黑豆蔭瓜」更是精選佐餐良伴。購買資訊請洽各區農會，「清明連假在家不擔心，罐軍滋味買就對！」。

據了解，受「新冠肺炎」疫情的影響，民眾想宅在家時自己煮，避免外出用餐，減少群聚接觸，所以日前傳出各大賣場泡麵等民生物資被搶購一空，台南市長黃偉哲提出的「台南好麵」整合行銷策略，趁勢整合各區特色，一起行銷台南關廟麵、鹽水意麵、火龍果麵、左鎮芒果麵、龍崎竹炭麵、仁德蘆薈麵、白河蓮藕麵、大內酪梨麵、官田菱角麵，以及善化芝麻拌麵，還有老字號的金宋麵等，強調全是極品的台南好麵，成功帶動買氣。此波行銷策略奏效，遠近馳名的關廟麵、極具特色的龍崎竹炭麵，以及總統蔡英文都讚不絕口的善化芝麻拌麵…等都造成熱賣，連日來各區農會的訂單爆量，正趕製出貨中。

黃偉哲趁勝追擊，再針對台南農特品推出第2彈，行銷「台南罐軍」系列，介紹各式台南農特產品所製作的罐頭，網友不禁要問，黃市長這樣吃下去ok嗎？黃偉哲則回稱他就是「吃貨」，行銷台南就是他身為市長的「本分」。

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