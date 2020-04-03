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台南花園水道博物館防疫措施上路　黃偉哲視察實施狀況

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▲台南市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，並親自簽名響應防疫實名制入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，並親自簽名響應防疫實名制入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響，台南市各室內空間也配合中央流行疫情指揮中心政策，實施實名制入場，正值清明連假是遊客出遊高峰，市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，呼籲民眾共體時艱，合力防疫。

▲台南市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，並親自簽名響應防疫實名制入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，現在超前部署以後就不會燒錢部署，而且這樣可以讓大家在安全環境下，開心快樂的徜徉在自然的風景之間，希望連續假期大家來台南各大景點好好的走走、逛逛、看看、吃吃、喝喝、買買都是很適合度假的一環。

▲台南市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，並親自簽名響應防疫實名制入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，山上水道博物館是一個有文化的歷史古蹟，今天可以與花來做一個搭配，還蠻適合的，蘭花高雅，且有些蘭花的價格也是很親民的，不見得每一株都是幾十萬，但是可以養成民眾喜歡花卉、愛護花卉，進而愛護自然的習慣。今天很開心遇到來自台北、台中、高雄等地的朋友都來山上水道博物館來賞蘭花。

黃偉哲並提前預告，下個月就是母親節，火鶴花將是力推的焦點，台南火鶴花產量是全台灣第一，它不僅代表吉祥，同時因為它的花很火紅，而且火鶴、火鶴，台語叫齁賀、齁賀，希望媽媽齁賀，也希望爸爸、媽媽和好（台語），不管是齁賀還是和好都是火鶴花的象徵意義。所以黃偉哲希望大家在5月份母親節的時候，能夠讓母親齁賀，那就來買火鶴花。

▲台南市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，並親自簽名響應防疫實名制入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，配合中央流行疫情指揮中心政策，台南市各古蹟景點及展館、文化中心、圖書館除了落實每日以酒精清潔環境外，並且已經開始實施入場實名制，進入園區前，除了先量測體溫，確認沒有發燒後，提供酒精消毒，並且需要填寫姓名、住址、電話等相關資料後，方可進入園區。

▲台南市長黃偉哲特別前往山上花園水道博物館視察相關防疫作為，並親自簽名響應防疫實名制入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然疫情影響民眾出遊意願，但山上花園水道博物館因為占地達20公頃，且有超過8成是戶外區域，加上兩棟國定古蹟，又屬於挑高通風建築，且出入口方便民眾移動，減少停滯時間，至3月底已超過44萬人入館，目前還能維持每週超過1萬人次入園的頻率，並沒有太大影響。文化局指出，透過實名制及管區動線調整，希望阻絕病毒於園區外，自清明連假開始園區的八田水池也重新開放，也歡迎全國遊客放心前來遊憩，提升免疫力，也是戰勝病毒的最佳方法。

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