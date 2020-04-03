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PPT爆掛「肺炎定名SARI…是SARS的進化」　男辯：朋友傳的！法官裁定不罰

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▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲郭姓男子日前在PTT爆掛稱，「肺炎定名為SARI了，確定是SARS的進化病毒」遭移送法辦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

郭姓男子日前在PTT爆掛稱，「武漢市內防疫系統內部會議的錄音，已經定明為SARI了，確定是SARS的進化病毒」等話。警方認為郭男在散佈不實謠言、影響公共安寧，將他依法送辦，但法院審理時認為，法官認為郭男貼文不至於讓人恐慌，審結裁定不罰。

郭男1月23日下午2點02分許在PTT板上以【爆掛】寫下，「消息來源是武漢市內防疫系統內部會議的錄音，（新冠肺炎）已經定明為SARI了，確定是SARS的進化病毒（是否最終定名不知道），致病機理完全相同病毒……這個病毒比SARS聰明：1.潛伏期更長2.有患者從感染到發病，再到死亡，體溫始終是正常的（也就是說，發熱不是該病的特徵，症狀通過體溫篩查不能確保完全節查，這也是封城的原因）3.傳播速度更快，目前只獲得空氣傳播的證據……」等文字。桃園中壢警分局認為，郭男涉嫌對不特定大眾散布不實謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法將他移送法辦。

中壢簡易庭審理時，郭男坦承有刊登貼文，但否認有製造恐慌之意，他辯稱發文用意是「要提醒大家注意病毒傳染的危險」，且這篇文章非他所寫，是他微信朋友ERIC傳來的。法官認為郭男雖未查證貼文是否屬實就轉傳，但此內容並不至於會使聽聞者恐慌、影響公共安寧，更沒有煽動人產生明顯而立即的危險，實在難認與社維法規定構成要件相符，審結裁定郭男免罰。

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