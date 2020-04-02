公司為防疫「下達一命令」　上班族全崩潰「沒動力工作」：跟減薪一樣難接受

▲原PO公司為了防疫下達「一個命令」，讓人崩潰。（示意圖／取自PEXELS）

記者張嘉晏／綜合報導

為防堵新冠肺炎持續擴大，各公司行號不僅落實量體溫、戴口罩等規定，有些也已經分組啟動在家遠距上班。不過一名網友發文表示，公司日前為了防疫，竟然規定他們「不准再叫外送飲料」。消息一出，網友們全崩潰表示「乾脆不要上班算了」。

一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示因為疫情嚴重的關係，公司突然下令，員工從1日起不能再叫外送飲料，讓大家非常傻眼，希望一切只是愚人節的玩笑話而已。

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▲不少「飲料控」認為，飲料已經不只是解饞的食品，更是上班的精神糧食。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出，上班族們紛紛哭暈表示，飲料是重要的精神糧食，如果沒有飲料，一整天就會沒有工作的動力，「今天是愚人節，老闆騙你的」、「要不要乾脆不要上班算了」、「這也太讓人崩潰了！跟聽到減薪一樣難以接受」、「蛤？大家出去外帶的風險比較高吧」、「應該要改一下，還是能訂，但要到門口去拿，不要送到辦公室才對」。

另外，還有網友質疑，既然不能叫外送飲料的話，那是否連便當也要禁止？對此原PO則是無奈回應，便當的部分還是允許的，但這正是奇怪的地方，「便當可以外送，飲料不行......。」

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