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林東京繳5萬後提訴願　百萬罰單將到期…富爸爸可決定他下場

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▲▼林東京到派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹男林東京因違反居家檢疫規則遭開罰100萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹男林東京因居家檢疫期間趴趴走，成為首例遭重罰100萬元的違規案，林東京在寄發了5萬元郵政匯票給新竹縣衛生局後，即提出訴願請求停止執行。行政執行署新竹分署表示，林東京雖提起訴願，但不影響執行，不過，執行署也表示，若林東京財務上真有困難，也可找具有等同財力的親屬做擔保，申請分期款。

林東京因違反防疫規定遭衛生局於3月3日裁罰100萬元案件，限繳日期到4月4日為止，據衛生局表示，林東京業以郵政匯票5萬元繳納，尚欠95萬元未繳納，且因不服該處分，已於30日法定期間內向新竹縣政府提出訴願，並請求停止執行。

新竹分署表示，雖林東京已依法提出訴願，然依訴願法第93條之規定，除非原處分之合法性顯有疑義，或原處分之執行將發生難以回復之損害，且有急迫情事，並非為維護重大公共利益所必要者，除非以上情形或法律另有規定者，不因提起訴願而停止執行，由於本案目前尚未完全繳清，如逾期仍不繳清者，衛生局將於限期後立即移送該分署依法強制執行。

因此林東京雖提起訴願，但不影響執行，惟倘若執行期間原處分有變更之情形，衛生局應即向該分署通知變更，以利迅速且正確之執行。不過，執行分署仍對林東京釋出善意，若有財力足夠的親人做擔保，也可讓林東京採分期付款的方式繳清罰款。

據了解，雖然林東京表示自己沒錢可繳，但他的父親其實是竹北大地主，擁有的房地產數量非常驚人，此次執行署釋出善意，也是希望給林東京一條出路，避免他就此擺爛，至於分期能不能成，就看林東京的父親願不願為兒子做擔保了。

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