　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

厄瓜多淪失落國度…宵禁衝突殯儀館火化時間　軍警「沿街收150倒地屍」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,厄瓜多。（圖／路透）

▲厄瓜多疫情嚴重，甚至路邊就有死者遺體。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在北美釀成重大疫情，而在拉丁美洲也讓熱情的厄瓜多飽受感染恐懼，截至3日午間確診人數達到3163人、死亡病例120人。目前雖已經實施宵禁、封城，並且宣布國家進入公共衛生緊急狀態，但隨著疫情升溫，如今竟出現病逝者的遺體擺放街道上，景象相當怵目驚心。

根據厄瓜多當地媒體《elcomercio》報導，厄瓜多確診人數不斷攀升，嚴峻挑戰著當地的醫療體系，但各城鎮的醫院似乎已經超載，加上宵禁限制了殯儀館的營業時間，「收屍」工作無法及時處理，最後釀成病逝者的遺體沿街擺放。令人不甚唏噓的是，因為殯儀館工作時間期間工作量早已爆滿，因為其他疾病過世的大體根本來不及收，一名當地男子羅曼（Damaris Román）的父親死於心臟病，但是棺材跟殯儀館根本輪不到他們，甚至還要伴屍多日等空檔。

▲新冠肺炎,新冠病毒,厄瓜多。（圖／路透）

▲軍警出動收屍。

日前厄瓜多內政部表示，上月底從瓜亞基爾（Guayaquil）民宅中搬走100具遺體，有些人死於新冠肺炎，有些人來不及接受檢測，根本無法確定。本周厄瓜多軍警再度出動，從民宅跟街道收走150具遺體，政府發言人在電視台公開道歉，並表示願意承擔錯誤，「並且向死者家屬表達歉意」。

當地醫療專家也表示，未來厄瓜多疫情恐怕將會更嚴重，不排出將會有2500～3500人因新冠肺炎死亡，目前政府該好好為此準備。厄瓜多前衛生流行病學部長安迪諾（Fracncisco Andino）表示，厄瓜多的醫療體系早在一周前就崩潰了，最終那些人只能死在家中。

ET快訊
「服成藥、找診所、看中醫」　60多歲本土個案確診過程超曲折
特斯拉撞安全島起火　駕駛受困燒成焦屍！死者身分是龍潭地主兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非政治家過世「奢華喪禮照辦」賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體…整台土葬

影／總有人大膽鑽漏洞！菲律賓疫情接連暴增　杜特蒂下令：那些違規者通通槍斃

火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」狂辯：都是她傳染肺炎給我！

湖北10蝙蝠洞發現300冠狀病毒　釀實驗室陰謀論…研究員徒手抓影片曝光！

戰鬥民族傻了！俄羅斯破單日最高確診771人　普丁篩檢出爐…乖乖改遠程會議

16歲癡情哥「封城後離家出走」　小女友以為徒步450km尋愛…等7天驚覺他失蹤！

新加坡「近半本土感染源不明」　李顯龍：7日起關閉工作場所、8日起停課

厄瓜多淪失落國度…宵禁衝突殯儀館火化時間　軍警「沿街收150倒地屍」！

日站務員高燒遭誤診流感...6天後採檢反轉「呈陽性」　站方嚇瘋急消毒！

排隊買票「對人吐口水」　他上火車「廁所前倒地身亡」一驗確診！

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

新加坡「近半本土感染源不明」　李顯龍：7日起關閉工作場所、8日起停課

厄瓜多淪失落國度…宵禁衝突殯儀館火化時間　軍警「沿街收150倒地屍」！

日站務員高燒遭誤診流感...6天後採檢反轉「呈陽性」　站方嚇瘋急消毒！

排隊買票「對人吐口水」　他上火車「廁所前倒地身亡」一驗確診！

古巴譴責美國封鎖　讓中國抗疫物資無法送達

16歲癡情哥「封城後離家出走」　小女友以為徒步450km尋愛…等7天驚覺他失蹤！

祭嚴格法規超前部署！新加坡定調疫情受控　總理李顯龍將發表全國演說

最初50天關鍵防疫決定　台灣經驗登美國知名期刊

快訊／每戶30萬！日本擬發放現金補助「對抗疫情」

先搶先贏？法國向中國訂購口罩　裝運前卻遭美「開高價截標」

新加坡「近半本土感染源不明」　李顯龍：7日起關閉工作場所、8日起停課

獨／袁詠琳10週年演出「還沒公佈就泡湯」　無奈認了：原本5月要唱

天才童星擅駕輕航機飛天冒險　拍完電影陷憂鬱「重返校園染自閉」

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」：很無言又無力

想趁同伴睡覺下馬威...大橘哈氣下秒變俗辣　想逃跑卻尷尬啦！

《梨泰院Class》金多美墨鏡造型霸氣外露　與朴敘俊情侶款是這支

CDC宣布即日起搭大眾運輸「強制戴口罩」　新北市府：謝謝接納地方意見

美利堅號兩棲突擊艦秀軍事肌肉　F-35＋V-22在菲律賓海上演練

厄瓜多淪失落國度…宵禁衝突殯儀館火化時間　軍警「沿街收150倒地屍」！

綠島蘭嶼垃圾不能再漠視　僱工連18天清出862公斤

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

拉麵味道變好淡！日本20歲男機警撿回一命

美疫情死難人數　將比韓戰、越戰多

即／俄全國放假延長到4月底！工資照給

捐美200萬片口罩　美國白宮推特感謝台灣

火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」

德國在台協會：德國蟑螂改南極蟑螂　避免歧視

美駐日內瓦代表團挺台「參與世衛」

新冠肺炎全球確診破100萬　超過5萬人病死

懷疑LA被接管　他開火車撞醫療船

亞馬遜部落首例　20歲女醫護染疫

更多熱門

相關新聞

解隔離才被通報算隱匿？周志浩：很難苛求

解隔離才被通報算隱匿？周志浩：很難苛求

於3月5日至3月14日出團的奧地利、捷克17人旅遊團，目前共有6人染疫，其中有4人重症、1人死亡、1人於今日確診。至於昨(2)日確診的案338，由於是在居家隔離結束後回診時才被通報，是否有「隱匿不報」的狀況，指揮中心回應，個案長期以來有經常性咳嗽症狀，症狀差異並不大，所以很難苛求民眾。

陸108人完成疫苗接種 志願者結束隔離曝：曾出現輕微發燒、乏力現象

陸108人完成疫苗接種 志願者結束隔離曝：曾出現輕微發燒、乏力現象

連假墾丁大街人潮爆量！陳時中回應了

連假墾丁大街人潮爆量！陳時中回應了

「熊抱」消毒液、毛筆字手寫卡 陸海外留學生獲防疫大禮包

「熊抱」消毒液、毛筆字手寫卡 陸海外留學生獲防疫大禮包

住戶與女保全「無罩交談20分鐘」確診！

住戶與女保全「無罩交談20分鐘」確診！

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒厄瓜多屍體宵禁

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

愛莉莎莎「徵原住民約會」PO文挨轟歧視

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面