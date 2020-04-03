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觀光局主秘耍特權害人遭拔官　每月仍可領8.7萬「退休金照拿」

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記者趙蔡州／綜合報導

交通部觀光局前主秘林坤源害桃園機場員工確診，交通部事後火速拔除他的主管職、記一大過並降調職等。事件曝光後引起台灣社會譁然，許多人關心林坤源被拔官後的情況，他由11職等降為10職等的非主管職，儘管每個月少了約1.8萬元加給，每個月仍可以領約8.7萬元薪資，退休金也不受影響。

林坤源在事件爆發後，由11職等降調10職等簡任秘書，原則上官等不變但職等降低，而退休金是以簡任官計算，所以不受影響，而且他明年就可申請退休。有影響部份在於月薪，原本主管職加給每月有約1.8萬元，而新職務扣掉主管加給後，簡任秘書本俸加專業加給，月薪依然有8萬7620元。

▲▼觀光局主秘林坤源。（圖／記者賴文萱攝）

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▲觀光局前主秘林坤源。（圖／記者賴文萱攝）

據悉，桃機員工（案269）受到指示，前往接待林坤源回國的兒子（案277），不料因此感染新冠肺炎，還傳染給年僅5歲的孩子。事發後一度傳出是員工念舊情、主動接待，案269特別出面駁斥，接待是基於工作原因，倘若定調為他「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿的意圖，會不會太過沉重，他真的不認識局裡高官兒子。

交通部長林佳龍3月31日表示，針對不慎確診的觀光局員工（案269），交通部將提供所有醫療協助，考慮到觀光局身負防疫責任，竟然仍假公濟私將一併檢討，包含該單位是否有整頓必要與其存在價值為何，而且觀光局局長周永暉身為單位首長，也有監督不周的事實將一併檢討。

對於案269的遭遇，林佳龍1日表示，接待這一位「貴賓」並不是案269的工作，交通部春節期間開始，規劃一系列防疫SOP，「卻因爲有人假公濟私，上班時間處理私誼，而出現破洞」、「我想，沒有人願意讓年幼的孩子暴露在風險中。將心比心，我認為，案269才是真正的受害者，要你承受這一切，太過沈重。」

▲▼立法院交通委員會,交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍表示，案269才是真正的受害者，「要你承受這一切，太過沈重。」（圖／記者李毓康攝）

宅神朱學恒1日在臉書大罵，最近的防疫新聞中，他最不爽的就是林坤源案，一個快退休的老屁股，從開始就在說謊，倒楣員工還被推卸責任，變成自願去陪長官接送兒子，「這是在開玩笑嗎，你不但害到他，還害到他5歲兒子，害到他全家人，害幼稚園整個要一起居家檢疫」、「我覺得這些人根本就是國賊。」

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