▲北榮即起全面禁止探病，「2特殊狀況」院方會主動通知家屬來。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日宣布探病新規定，為防止社區感染源進到醫院，即起全面禁止探病，除非有特殊情況例外。台北榮總醫企部主任李偉強說明該院特殊情況定義，一為家屬面臨生離死別，一為醫師認為有必要當面說明病情，但都需由院方自主通知，並未受理民眾自行申請。

陳時中下午在記者會表示，原則上還是希望大家禁止探病，以免有社區感染源進到醫院，引發院內感染。而他也另外提到，如果是家屬必要到場，一樣仍可以經過醫院協助安排，不會這麼硬性規定不准到醫院。

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台北榮總原定在4月6日起實施探病預約制，下午4時在官網發布公文，寫到配合中央流行疫情指揮中心命令，本院自即日起停止探病（含加護病房及一般病房），敬請民眾體諒與配合。

▲北榮原定4月6日上路的預約探病APP。（圖／台北榮總提供）

指揮中心會後補充說明，禁止探病規定已於3月底發函各醫療照護機構主管機關，請其督導轄屬醫療及住宿型機構配合於疫情期間實施門禁管理，原則禁止探視。目前各醫院及機構已經陸續實行，惟就操作細節上，可能有一些特殊情形，仍然需要容許民眾進去探病的部分，衛福部正在就細節做相關的研議，確定之後會再另行公布。

李偉強告訴《ETtoday新聞雲》，指揮中心3月底的發函是先送到主管機關，4月1日晚間才從退輔會接到公文，今日確認宣布後，馬上在官網上公告跟進。

李偉強表示，北榮在疫情爆發後，先是限縮探病人數，原定4月6日起全面採行預約制加強控管，但現在全面禁止探病，預約制也直接取消。

不過，李偉強也提到，住院病患與家屬，難免會面臨生離死別問題，或者病況嚴重需要當面與家屬溝通，此時就會由院方主動致電通知家屬，請家屬來醫院，入院時也會一併詢問旅遊史與症狀，但他預期該情況人數不多，「一天大概只有1、2人」。