又是喝咖啡！本土案335和案291印尼境外「曾一起喝咖啡1小時」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布10例確診個案，其中有2例本土（案335和案336）。其中案335多日腹瀉不適，以為是「腸胃炎」，至診所及醫院就醫，3月20日與案291（印尼境外移入）接觸。指揮中心發言人莊人祥也透露，2人曾一起喝咖啡一小時。

案335在3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，並告知曾和確診者接觸，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診，相關接觸者居家隔離中。

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心今（2）日公布10例確診個案，全台來到339例。（圖／陳昱璇製）

另一名本土病例案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

指揮中心指出，今日新增8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至31日，發病日介於3月15日至28日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。