青島3外國人插隊還叫囂「中國人出去」　官方道歉...陸網友更氣！

▲山東青島外國人插隊還叫囂。（圖／翻攝自燃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

山東青島幾名外國人在排隊等待核酸檢測時，竟然大喇喇插隊，在被居民譴責之後，還囂張地搶走對方手中單子，大喊「中國人出去」。嶗山區衞生局雖然發出道歉聲明，但許多大陸網友仍然相當不滿。

綜合陸媒報導，一名網友爆料，今天進行核酸檢測，卻有3名外國人插隊，但工作人員不但沒有制止，還說「給個面子」。有居民上前勸阻發生衝突，外國人搶走對方手中單子扔在地上，「中國人出去（Chinese get out！）」。

事件引起了大批大陸網友憤怒，紛紛出征。青島市嶗山區衛生局官方微博「@嶗山衛計官微」當晚回應稱，因前來檢測採樣人員較多，出現插隊現象，引起排隊人員不滿，對此深表歉意。

但大陸網友仍留言繼續罵搞錯重點，「最氣的不是他們插隊，是縱容他們插隊的視窗辦公人員」、「你們這些官員到底怕什麼！怕什麼？這是中國，不是清朝」、「外國人在中國，喊著讓中國人出去？中國的醫務人員還縱容了這些老外的插隊？然後事後中國的官方來替老外向中國人道歉？？？真尼瑪一出笑破蒼穹的諷刺」。

青島市嶗山區人民政府新聞辦公室「@嶗山發佈」在2日表示，針對4月1日嶗山區疾控中心核酸檢測採樣時，三名外籍人員出現不當言語和行為，目前相關部門正在進一步調查核實。下一步，根據調查核實情況，堅持中國人、外國人一視同仁，依法依規進行處置，調查結果將及時向社會公佈。

貼文中也公布了當事外國人的道歉信，「親愛的中國朋友們：我為我昨天的不當行為道歉。我應該讓自己的舉止更加文名，應該冷靜地說話，而不是大喊大叫、出言不遜。希望大家原諒我的行為。我想讓大家知道，我尊重中國，尊重中國人民和中國文化，祝大家健康幸福。」

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