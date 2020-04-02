真的是「打手槍」啦！3Q哥陳柏惟打到住院　臉書曝不是愚人節

▲▼陳柏惟臉書自爆「打手槍」打到住院，引發網友關切。（圖／陳柏惟臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市台灣基進立委陳柏惟愚人節當天在臉書po出住院照片，並表示是因為「打手槍」的緣故，雖然已平安返家，仍引起近千名網友大為震驚、留言關切，陳的助理表示，委員當天是考察我國輕兵器發展現況而練習射擊，可能因地下室空氣不流通，加上近日北高奔波過勞所致，會安排適當時間做健康檢查。

陳柏惟在愚人節當天，臉書PO出打靶英姿、靶紙蓋住身體的照片，還發文表示是因為「打手槍打到住院」，陳解釋，當天上午到高雄一間地下室靶場，使用T75K3手槍打靶，由於空氣不流通，加上戴著口罩，導致呼吸困難，隨行助理剛好有醫護背景，趕緊送醫抽血、打止痛針、吊點滴，1小時後逐漸恢復正常，隨即出院。

陳柏惟坦承，這種無預警的「症狀」，其實1年會發生3、4次，醫師診斷可能是壓力太大或是過勞等因素。

陳的助理表示，當天打靶行程是為了解我國輕兵器發展現況並實地射擊，可能是因為近日北高奔波，射擊後頭痛、暈眩、心悸、冒冷汗，全程配合檢傷與醫療處置，在急診一般留觀區短暫檢查治療後即離院，感謝醫護協助，此外，當晚即返家辦公，研擬國軍防疫問題，並與專家開會討論酒駕防止措施，身體恢復良好。

陳柏惟擔心會被誤解是愚人節的玩笑話，還po文表示，「打靶是真的、帶口罩沒呼吸也是真的、掛急診吊點滴也是真的、滿靶也是真的、整篇文章都很正經、就跟我本人一樣、沒人開玩笑。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來