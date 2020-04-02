全家領口罩系統故障！陳時中：下午3時排除

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（2）日公布全台最新確診病例，一共新增10例確診，包括8例境外移入、2例本土入境，累積染病人數已有339人、5人死亡。「口罩實名制2.0」今（2）起開放第2波網路預購取貨，不過全家超商傳出口罩取貨系統出現問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計下午3時可以排除。

另針對第3波口罩預購部分，陳時中表示目前已有136.3萬人次上線預購，第二波付款成功有156萬筆，「第三波相信人會有更多人預購。」

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料圖／記者林敬旻攝）

指揮中心指出，今日新增之8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至31日，發病日介於3月15日至28日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

2本土個案分別為50多歲男性及40多歲女性，前者多日腹瀉不適，曾至診所醫院就醫，曾3月20日與案291（印尼境外移入）接觸，3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診；相關接觸者居家隔離中。另一案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。