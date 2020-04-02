台灣藍寶石收藏家「停車摘野菜」　200顆秒被偷！警在防空洞起出贓物

▲▼ 一時疏忽停車摘野菜忘記拔鑰匙...200顆台灣藍寶光天化日被偷走。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣東河鄉一位藍寶石藏家，日前將200餘顆台灣藍寶放置在機車置物箱內，並忘記拔出機車鑰匙就離開摘採野菜，要取車時發現市價達30萬的藍寶竟遭竊走。經台東成功警分局抽絲剝繭偵查，鎖定竊嫌後人贓俱獲。

成功警分局表示，台灣藍寶是東部海岸山脈珍貴玉石，具有極高收藏價值。案件發生於109年3月上旬，被害人當日清早將待販售的大小200餘顆，市價達30萬元之台灣藍寶放入機車置物箱後，隨即前往摘採野菜，讓有機可趁取走藍寶與現金5千元等財物，被害人氣憤向轄區東河分駐所報案緝凶。經專案小組偵查循線鎖定了東河鄉內一位蘇姓治安顧慮人口涉有重嫌，隨即向台東地方法院聲請搜索票發動搜索，在蘇嫌家中發現了一部分遭竊藍寶人贓俱獲，隨後並在鄰近海岸的廢棄防空洞查獲剩餘的藍寶，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。





▲ 蘇嫌被依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。（圖／記者楊鈞典翻攝）

成功分局長蘇偉荃表示，因案發地位置偏僻偵查難度極高，分局專案小組運用科技偵查方法與實地訪查，終於鎖定犯嫌並尋回多數贓物，同仁的辛勞與努力殊堪嘉許。本案因被害人一時疏忽未取下機車鑰匙，讓歹徒有可乘之機不費力的行竊，由此案例可知即便是鄉間郊區，對於自身財物的保管仍不能輕忽。

►對抗病毒看這裡