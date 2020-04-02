　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣藍寶石收藏家「停車摘野菜」　200顆秒被偷！警在防空洞起出贓物

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 一時疏忽停車摘野菜忘記拔鑰匙...200顆台灣藍寶光天化日被偷走。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲▼ 一時疏忽停車摘野菜忘記拔鑰匙...200顆台灣藍寶光天化日被偷走。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣東河鄉一位藍寶石藏家，日前將200餘顆台灣藍寶放置在機車置物箱內，並忘記拔出機車鑰匙就離開摘採野菜，要取車時發現市價達30萬的藍寶竟遭竊走。經台東成功警分局抽絲剝繭偵查，鎖定竊嫌後人贓俱獲。

▲▼ 一時疏忽停車摘野菜忘記拔鑰匙...200顆台灣藍寶光天化日被偷走。（圖／記者楊鈞典翻攝）

成功警分局表示，台灣藍寶是東部海岸山脈珍貴玉石，具有極高收藏價值。案件發生於109年3月上旬，被害人當日清早將待販售的大小200餘顆，市價達30萬元之台灣藍寶放入機車置物箱後，隨即前往摘採野菜，讓有機可趁取走藍寶與現金5千元等財物，被害人氣憤向轄區東河分駐所報案緝凶。經專案小組偵查循線鎖定了東河鄉內一位蘇姓治安顧慮人口涉有重嫌，隨即向台東地方法院聲請搜索票發動搜索，在蘇嫌家中發現了一部分遭竊藍寶人贓俱獲，隨後並在鄰近海岸的廢棄防空洞查獲剩餘的藍寶，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

▲▼ 一時疏忽停車摘野菜忘記拔鑰匙...200顆台灣藍寶光天化日被偷走。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 蘇嫌被依竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。（圖／記者楊鈞典翻攝）

成功分局長蘇偉荃表示，因案發地位置偏僻偵查難度極高，分局專案小組運用科技偵查方法與實地訪查，終於鎖定犯嫌並尋回多數贓物，同仁的辛勞與努力殊堪嘉許。本案因被害人一時疏忽未取下機車鑰匙，讓歹徒有可乘之機不費力的行竊，由此案例可知即便是鄉間郊區，對於自身財物的保管仍不能輕忽。

►對抗病毒看這裡

ET快訊
案336是社區女保全！「無國外旅遊史」感染源不明
新冠肺炎再增10確診！　2例本土「1人無出國史感染源不明」
LIVE／清明連假仍守第一線！　指揮中心說明最新疫情
開發金延後併購中壽　金管會說重話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止百年古厝死亡車禍！婦「家門口被撞」慘死　搶黃燈騎士倒退嚕跑了

防疫期間沒處去！婦在家接電話險丟300萬退休老本　她淚謝警：救難菩薩

台灣藍寶石收藏家「停車摘野菜」　200顆秒被偷！警在防空洞起出贓物

疫情升溫詐騙集團沒在怕　板橋警「治安0休假」2天阻詐52萬

桃園社區住戶因噪音問爭吵　演變成打架！一男倒地送醫不治

快訊／橋頭捷運站旁除草聞惡臭…走近驚見「塑膠桶藏屍」！警拉封鎖線調查中

還有39死刑犯待伏法！妻女被絞殺　家屬下跪淚求「快執行」：他活著對我是折磨

懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

憲兵身分涉殺警案判7個月　跑路半年被鎖定逮人：再跑划不來

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

汐止百年古厝死亡車禍！婦「家門口被撞」慘死　搶黃燈騎士倒退嚕跑了

防疫期間沒處去！婦在家接電話險丟300萬退休老本　她淚謝警：救難菩薩

台灣藍寶石收藏家「停車摘野菜」　200顆秒被偷！警在防空洞起出贓物

疫情升溫詐騙集團沒在怕　板橋警「治安0休假」2天阻詐52萬

桃園社區住戶因噪音問爭吵　演變成打架！一男倒地送醫不治

快訊／橋頭捷運站旁除草聞惡臭…走近驚見「塑膠桶藏屍」！警拉封鎖線調查中

還有39死刑犯待伏法！妻女被絞殺　家屬下跪淚求「快執行」：他活著對我是折磨

懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

憲兵身分涉殺警案判7個月　跑路半年被鎖定逮人：再跑划不來

40多歲社區女保全「無旅遊史」染疫　陳時中：調錄影帶查接觸史

案269、案277「機場接觸時間近2小時」　指揮中心公布時間表！　

慰勉疫情指揮中心　蔡英文：既害怕又期待陳時中的電話

文化部介入「暫定古蹟」止息　台中天外天劇場緩拆半年

洛杉磯「口罩抗疫」向台灣看齊　台駐美官員分享防疫經

14天內「發燒、呼吸道症狀」　明天起入境要搭防疫車到「指定點檢疫」

婆婆「怕兒忍太久生病」不能住超過2天　她一聽私密床事崩潰：羞死了

奧捷團確診再加一！領隊病逝後...60歲男也確診「全團已5人中鏢」

連燒68小時19死3傷！四川西昌森林火災明火被撲滅

新冠肺炎確診來到339例！　「新增5人解隔離」總計50人

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

快訊／捷運站空地鐵桶藏屍　警方調查中

翁仁賢放火燒父母　被害親人慘況曝光

大哥哥指導學測　高中女付「另類學費」

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

即／遺體送出畫面曝！翁仁賢4根菸後...「2槍伏法」　家人拒領直送殯儀館

快訊／翁仁賢拒打麻醉！警告家人：我會追殺幾個輪迴

獨／多次遭翁仁賢嗆　判死法官回應

快訊／縱火6至親奪命！死囚翁仁賢「槍決伏法」

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

貨車違停路邊！下秒倒車　她慘捲車底遭「重輾」

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

更多熱門

相關新聞

包藏陌生鑰匙！她一查見驚人事實氣瘋…老公秒跪

包藏陌生鑰匙！她一查見驚人事實氣瘋…老公秒跪

宋姓人妻因照顧手術住院的丈夫，而意外發現對方包包內有一把陌生鑰匙，還有一名張姓女子的存摺封面，讓她頓時警鈴大作，於是展開調查。沒想到，這一查，竟讓宋女查出丈夫多次與張女出遊，還拍下親密合照，氣得向張女提告求償。新北地院審理後，則判張女須賠償宋女10萬元。

經營日租套房被檢舉　反告房東換鎖趕人侵入住宅

經營日租套房被檢舉　反告房東換鎖趕人侵入住宅

原民原生種野菜保種　送挪威種子銀行保存

原民原生種野菜保種　送挪威種子銀行保存

阿公「抽屜鎖死封印」　網笑：一輩子白鎖

阿公「抽屜鎖死封印」　網笑：一輩子白鎖

一堆人「按電梯犯大錯」病毒秒擴散

一堆人「按電梯犯大錯」病毒秒擴散

關鍵字：

台灣藍寶野菜鑰匙

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

威秀求政府下令「電影院全關閉」

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面