雲林窮困夫妻賣兒賺50萬　竟搞「預售」拔避孕器「增產報國」生女再賣80萬

▲雲林縣地方法院將販賣子女的夫妻及媒介人判決確定，除判處有期徒刑亦需追繳不法所得。（圖／示意圖／pixabay）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一對家境貧困夫妻育有7名孩子，因無能力扶養經由郭姓友人轉介，分別以50萬、80萬元賣掉2名年幼子女予一名不孕林姓男子，其中女孩竟還是未出生即以「預售」收取訂金及營養費，在遭人舉報後曝光這起販賣人口事件，雲林地方法院將這對窮父母在兒童節前夕被各判刑7年，並將所剩不法所得65萬元沒入。

這對貧窮夫（38歲）妻（33歲），丈夫僅小學畢業有吸毒前科緊靠打零工維持家計，1990年結婚後同年生下長子，往後每隔一、兩年就生一個孩子，已致經濟狀況本就不穩定，因孩子多生活更是雪上加霜，在家境困頓情況下，這對夫妻竟將歪腦筋動到孩子身上。

於2016年4月產下第三個兒子後，經由平時都在辦理公益救濟的郭男引介下，以50萬元代價，將剛滿月的兒子賣給一名結婚多年膝下無子女的林姓男子領養以延續香火，但愛小孩的林男在獲得可愛兒子之後，又希望能再有第二名孩子，便再經由郭男媒介，讓貧窮夫妻在為他生一名小孩，也讓領養來的獨子未來也有伴。

於是，雙方再訂下「預售」契約，貧窮夫妻依約在2017年初取下避孕器，再度懷孕時林男以按月兩萬元「營養費」方式，共交付了30萬元訂金，於同年底如願順利產下第女兒，按照契約交給林男領養，在手續辦妥後，林男交付50萬元尾款，雙方二度交易共已80萬售出女孩。

因預售女兒消息被人發現遭到舉報，檢警受理偵查後，這起販賣人口案曝光，將這對夫妻以買賣人口罪起訴。但合議庭法官認為，買賣人口雖屬違法，但這對年輕夫妻也是迫於生活窮困的無奈，忍痛割愛，而收養的家庭對其領養子女也視同己出，疼愛有加，一向身體不好的林男，甚至為了改善發育遲滯的養子，而耽誤自己就醫，最終在一次不慎摔倒後不幸亡故，無福與子女安養終身。

雲林縣地方法院判決書指出，這對貧窮夫妻買賣子女行為已觸犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯買賣人口罪，共犯2次，故將兩人各判處7年有期徒刑，應執行5年，並追繳不法所得；媒介交易的郭男，依成年人故意對兒童犯媒介被買賣之人罪，2次2罪各處有期徒刑1年6個月，應執行2年，緩刑4年，並處罰金20萬元；收買兒童的林男已於2019年8月過世，不起訴。

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