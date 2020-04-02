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翁仁賢縱火6死4傷槍決伏法！被害親人慘況曝光　哽咽：父母沒有出入口逃

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翁家四子翁仁平為了搶救父母，自己也燒傷，出庭時還得穿壓力衣。

圖文／鏡週刊

翁仁賢2016年除夕圍爐夜在桃園家中潑汽油放火，燒死高齡父母及親人，造成6死4傷，1日伏法，他的哥哥翁仁焜得知此事後，嘆了口氣表示：「我不接受訪問，謝謝」，翁家在這場大火中，男女主人都走了，翁家四子翁仁平案發時為搶救父母，造成嚴重燒傷，臉部受創嚴重，還得穿壓力衣。

2017年法院審理時，曾傳喚為了搶救父母，全身15%燒傷的翁家四子翁仁平，他穿壓力衣出庭哽咽說，當時弟弟實在太狠心，希望他真心認錯，但弟弟翁仁賢還押時，媒體問他是否欠家人一個道歉時竟回答「想太多了吧！」

翁家四子翁仁平案發時，奮不顧身，拿滅火器衝入火場，卻因此頭部及雙手部2至3度燒燙傷，後來出庭作證時，法官要求他說明案發情況，他當庭以穿著壓力衣的手，吃力地繪出家中平面圖，翁仁平一度哽咽落淚說，父母被燒死的位置，並沒有出入口可以逃生，責罵弟弟翁仁賢實在太殘忍了，狠心縱火犯下大錯。

由於被告翁仁賢犯案後一再辯稱，兄姊都不回家做農事，他一個人要養豬還要負責近2甲地農作，怨恨父母偏袒兄姊，且他長期遭家人排擠，只能摸摸草，跟他養的小雞還有小鴨說話，因此才決定放火，高院審理時，也傳喚翁仁賢的大姊出庭作證時，翁仁賢的委任律師問她，翁仁賢是否遭家人排擠只能跟小雞說話，翁家大姊說，農家每個人都要做很多事，高興做就是甘苦，不高興做就是辛苦。

翁家大姊說，自己55歲才結婚，她在家中時，挑水、挑糞、種田全部都做過，但對此甘之如飴，她強調，鄉下除了家人、鄰居，就是草、雞鴨，如果和家人及鄰居處得不好，有可能只能去摸摸草及雞鴨，翁家大姊說，弟弟翁仁賢犯下此案，應該道歉，翁家二姊則證稱，家人相處難免有衝突，但有衝突，就可以殺人嗎？

對於翁家人出庭作證，翁仁賢當時表示不認同，後來翁仁賢還曾當庭罵判他死刑的法官曾德水「FUCK YOU KNOW」、並指法官是「恐龍法官」。


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