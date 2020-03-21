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家裡住著趕不走的怪物！真實漫畫揭露「毒親」讀者含淚：比鬼故事還恐怖

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▲▼ 日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》（圖／尖端出版提供）

▲日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》，面對母親自殺、父親長年酗酒到無法自理，作品描繪她與家中「怪物毒親」奮鬥30年的心路寫照，甚至被改編成真人電影，讀者看了漫畫也充滿強烈共感，含淚表示「比鬼故事還恐怖」、「跟我家的狀況一樣」、「看完難過到睡不著」，被稱為是2020年非看不可的話題作品。

「毒親」一詞源自日本，意指對家庭帶來不好影響的家人，包括沉迷菸酒、寄情宗教與政治狂熱，及挾帶「我是為你好」光環的情緒勒索，各種以「家人」之姿行撕裂家庭行為的人。

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▲▼ 日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》（圖／尖端出版提供）

▲不喝酒的爸爸老實寡言，與喝醉時大相徑庭，讓家人深陷相處矛盾不知該如何面對。（圖／尖端出版提供）

《我的家住著趕不走的怪物》以溫馨可愛的畫風，敘述沉重的家庭故事。故事中真理子的爸爸總是喝醉，媽媽則是沉迷於宗教，年幼的她及小3歲的妹妹，必須自行找到在家中生存的方法。於是妹妹選擇了強顏歡笑，把自己當作問題的潤滑與緩衝，用力把缺角的家過得像常人一樣；而真理子身為長女，肩負著向上與向下的雙重責任，必須時而低頭時而衝撞，為剩下的家人琢磨出一條血路，作品就是這條血路上的點滴記錄。

從親職缺席的青春期、互不關心的出社會階段，一直到家人身體出狀況後的漫長照護，「真理子的家」不僅是漫畫家真理子在現實當中的家，也是世界上的無數個「家」的寫照。這些「家」有著各式各樣的問題，但同時也都被血緣給深深束縛，被「以愛為名」的偏激舉動扭曲了出入口，裡面的人無法逃脫，外界也伸不進援手。

▲▼ 日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》（圖／尖端出版提供）

▲這部作品也是身為過來人的真理子與往事的「和解之作」。（圖／尖端出版提供）

這部作品也是身為過來人的真理子與往事的「和解之作」，對以前的她來說，漫畫創作是一個逃避家庭問題的防空洞，但時至今日，她創作的這本書已經變成一把跨越時空的鑰匙，往前拯救了從前的真理子，也為現正深受家庭痛苦的人們，開啟一扇改變的門。

而台灣與日本家庭有諸多相似背景，讓書中各種橋段的帶入感更深，像是愛熱鬧的爸爸長期吆喝左鄰右舍在家喝酒打牌，媽媽慘淪義務店員；依照自己興趣從業的女兒，被酒後吐真言的爸爸說是遊手好閒，只能苦往肚裡吞。親朋好友玩時作伴，出事卻切割說「你要更懂事一點」、「都是你害爸爸不想回家」；明明分秒想逃離，卻不自覺選擇了跟毒親相同類型的交往對象。許多書中看來衝擊的段落，其實都是某些家庭的日常風景、曾有過的傷心經歷。

除了各種「家中難念的經」外，作品針對人物心境也有近距離的描寫，同學看到酒後鬧事的爸爸，隨口評價「很有趣」，讓女兒覺得找到心靈的避難所，開始用「這樣的爸爸很有趣」來說服自己，後續在面對滿身嘔吐物的爸爸時，繼續用「但是他賺錢養家」、「他也很辛苦」來包裹真正的情緒，看似撫平了當下的委屈，卻為日後的大爆發鑄下因子，讓「別人家更慘，我還可以忍耐」這個錯誤結論慢慢累積。

▲▼ 日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》（圖／尖端出版提供）

▲用「有趣」來包裝爸爸帶來的問題，度過了當下卻改變不了未來。（圖／尖端出版提供）

臨床心理師蘇益賢讀了作品表示，「並不是所有人都有機會去學會成為好的父母。因為，還有一個更根本的任務他們尚未達到，就是學習成為一位大人。」另一位心理師洪仲清也說，「不壓抑、不疏離、不怪罪，試著扮演自己心目中慈愛的父母，透過安全放鬆的獨處，陪著像寶貝一般的自己，好好把情緒走一回。」 

《我的家住著趕不走的怪物》中文試閱版公布後，被大量轉貼，讀者含淚表示「比鬼故事還恐怖的真實故事」、「跟我家的狀況一樣」、「看完難過到睡不著」，充滿血肉與強烈共感的劇情引發討論，其中「誰才是這個家裡真正的怪物」一題也被從各種面向探討著，被稱為是2020年非看不可的話題作品。

▲▼ 日本漫畫家菊池真理子將自己的真實經歷畫成作品《我的家住著趕不走的怪物》（圖／尖端出版提供）

▲畫風可愛的《我的家住著趕不走的怪物》描繪著殘酷的家庭故事。（圖／尖端出版提供）

中文版將在3月20日由尖端出版社發行，出版社期許藉著這本書，向目前身陷毒親困境的朋友們傳達「血緣不可逆，但你可以自己選擇，你想遺傳下去的東西。」而菊池真理子也特地在中文版上市之際，寫下給台灣讀者的話。

菊池真理子給讀者的話：

「初次見面，我是作者菊池真理子。能讓台灣的讀者也讀到《我的家住著趕不走的怪物》這本作品，我感到非常開心。但與此同時，即使跨越國境仍同樣有許多人因為家庭中『酒』的問題感到困擾，這件事也讓我相當憂心。台灣是亞洲第一個可以讓同性結婚的地方，是個在許多層面都值得日本借鏡學習的國家。如果能彼此合作，找出解決『酒』造成的問題的方法就好了。希望無論是在台灣還是日本，因為雙親酗酒問題而以淚洗面的孩子們，都能夠逐漸減少。」

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