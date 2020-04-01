翁仁賢「2槍伏法」！還有39死刑犯未執行　法務部長認：廢死是未來方向

▲翁仁賢伏法槍決。（圖／記者宋良義攝）



記者董美琪／綜合報導

桃園市男子翁仁賢2016年除夕刻意縱火，燒死6名至親，案經上訴後由最高院判處死刑。對此，法務部證實，翁仁賢已於1日晚間8時38分開始連開2槍伏法，法醫晚間9時確認死亡。這也是總統蔡英文任內第2次執行死刑。不過法務部部長蔡清祥3月23日才在立法院司法法制委員會報告，法務部定調，廢死仍為我國長期努力方向，蔡清祥也坦言還有39名死刑犯，尚未執行。

法務部晚間向《ETtoday新聞雲》證實，翁仁賢已於今日槍決伏法。本案54歲翁仁賢在家中排行老么，於2016年2月7日的大年夜，趁家中10人圍爐時，以事先裝好汽油的寶特瓶、牛奶罐潑灑三合院縱火，導致年邁的父母、姪子、姪媳與外籍看護當場葬生火窟。

▲除夕夜燒死6至親，翁仁賢二審出庭時畫面。（圖／記者吳銘峯攝，下同）



翁仁賢逃亡5天被逮，被檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴，但翁開庭時多次辱罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，甚至嗆家人、對媒體比中指。

案經上訴，最高院認定，翁仁賢預謀殺害親人，對遺屬造成難以走出的痛苦及傷害，且家屬不肯原諒翁仁賢，判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。

行政院長蘇貞昌去年表示，「死刑定讞就該執行，殺父母、割孩童頭顱天地不容」。不過法務部長蔡清祥今年3月23日才在立法院司法委員會表示，逐步廢死是未來的方向，目前台灣還有39名死刑犯未執行，倘若必須執行，還是會去做。

針對立委提議「無期徒刑不得假釋」，蔡清祥認為可能會降低教化可能性，要多加討論。由於判死的法官數量少，民意仍有超過八、九成的民眾都希望能夠有死刑。