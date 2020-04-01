影／逆子翁仁賢燒死父母等6至親　胞兄：我沒辦法把他當家人

記者黃巈禾／綜合報導

桃園男子翁仁賢2016年除夕夜縱火燒死6至親，燒死父母，造成6死4傷的人倫悲劇，1日經法務部證實槍決伏法。三哥翁仁君受訪時直言，「我…其實沒有辦法把他當作家人」。

▲翁仁賢比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

對於弟弟翁仁賢被槍決，大哥翁仁焜受訪時並不意外，也覺得在意料之中。翁仁焜表示，「他出來，我們更那個…」但心情上還是很煎熬，法務部並沒有告知他今天要執行槍決，他也還沒跟家人討論這件事情，也還需要時間平復。

翁仁賢的三哥翁仁君受訪表示，對於弟弟被槍決，自己尚不知情，還沒有看到新聞，「這種事情發生以後，我們已經沒有辦法把他當作家人，所以這種事件，我…其實沒有辦法把他當作家人」。

得知弟弟被槍決的消息，翁仁君說道，沒有錯愕，覺得事情也是會這樣發展，「只是說我們已經沒有辦法把他認作家人了，所以我們認為就是…就應該是這樣子的情形啦！」

對於案發至今4年以來，翁仁賢被槍決是不是家人心中的期待得到的結果，或是會不會覺得時間太久，翁仁君說，「我對他沒有任何的期待什麼，或希望什麼，沒有期待，因為我已經不把他認為是家人，這就是我的感覺了」。

翁仁賢在家排行老么，2016年2月7日除夕夜，他趁著一家10口正在圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火。

翁仁賢的8旬父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女全身三度灼傷面積達90％，送醫不治，另有5名親友灼傷。

翁仁賢縱火後逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。翁仁賢開庭時多次辱罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，甚至嗆家人、對媒體比中指。

案經上訴，最高院認定，翁仁賢預謀殺害親人，對遺屬造成難以走出的痛苦及傷害，且家屬不肯原諒翁仁賢，判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。翁仁賢於1日晚間8時40分在台北看守所槍決伏法，這也是總統蔡英文任內第2次執行死刑。