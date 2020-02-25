開學了！　南警一、三、五分局「罩」樣守護學童安全

▲台南市警一、三、五分局警方開學日一早進行護童防疫專案，守護學童安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，台南市國中小學延後25日開學，校園內外不只學童、老師戴上口罩，幫忙維護學童上放學安全的警察叔叔阿姨們也帶上了口罩，雖然戴上口罩，仍不減警察叔叔阿姨們的專業與用心，若是路上看到警察的口罩未戴好，請不要質疑他，因為他只是想將防疫口罩及專業哨子同時兼具。

市警一分局於開學日起，針對轄區9間國小編排「護童專案勤務」，維護學童上、下學的人身安全和校園周遭交通秩序。為預防各校因學童進入校園量測體溫檢疫時，排隊人龍對周邊交通造成衝擊，於開學前夕，一分局長鄭榮崑指派各派出所所長協調（助）轄區小學針對量測體溫檢疫站位置、動線及人員配置預為規劃，開學首日，一分局長鄭榮崑親率二位副分局長、各所所長與員警協同學校導護老師、志工，共同維護學童進入校園量測體溫之秩序及學童安全，確保周邊交通順暢，並協助校方做好校園防疫工作。警第一分局開學日上學時段計動用員警18名，督帶勤幹部9名，各小學周邊交通秩序良好，平安順暢。

三分局也於開學第一天，啟動校園安全維護機制及作為，在學校上放學時段，於重要路口編排員警疏導交通以維護學童安全，並加強校園周邊巡守及強化與校方聯繫，藉由機動巡邏、守望等方式，提升見警率，有效防制不法，以強化校園安全。三分局表示藉由執行護童勤務，提升校園週遭見警率，讓往來車輛放慢車速，以維護學童通行安全。另希望家長在接送學童時，切勿併排停車或滯留太久，配合警察交通疏導，注意行車安全，降低交通事故發生。三分局分局長許坤田親自前往海東國小執行開學日防疫護童專案。

為了讓師生在啟動防疫的首日，學童上下學的安全，警五分局期前前往轄內各國中、小學對校方防疫作為與動線規劃共同討論，在開學前建立良好的雙向互動，持續聯手推動「防疫工作」與「護童專案」，共同進行。開學日前，國小示範入學動線演練，警五分局更是派員先行了解，期前部署，校方檢測體溫的把關勢必延長學生入校的時間。

警五分局有鑑於本次「開學日」特殊情況，25日早上7時即完成轄區國中、國小警力配置，並由所長(或副所長)至學童最密集時段，針對學校附近人、車潮加強專案勤務，並協調學校動員較多的導護老師、志工協助，避免造成阻塞，轄內各派出所針對轄區中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃護童勤務，因應校方入校量測體溫防疫措施，全力協助上、下學學童安全與交通維護工作，警五分局分局長陳錦文、副分局長朱恩銳更以行動式的督導前往學校周遭視察護童崗哨執行情形，且動員分局編組投入，尤其文元國小學生人數高達2300人，為台南市學生人數最多之學校，更展開10條動線測量體溫，通過後才可進入教室，警方考量附近海安路、和緯路段接送學童車輛流量較大，更編排內勤女警支援本次護童專案勤務，達到良好的效果。

警五分局分局長陳錦文表示，防疫期間，為配合開學首日，動員護童專案警力，展現關懷學童安全，同時協助校方完成防疫篩檢入校的措施，讓本次護童專案別具意義，亦讓分局勤務人員留下一個與眾不同的勤務經驗！

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