永遠守護！平鎮派出所忠犬「拉拉」老死　同仁集資樹葬金桔樹下

▲平鎮派出所飼忠犬「拉拉」老死。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮警分局平鎮派出所飼養5年多的「警犬拉拉」，因為擁有可愛外表加上無辜大眼，和不時裝萌舉動讓前來報案民眾不自覺被融化，更緩和警所嚴謹緊張氣氛，但10多歲的拉拉因髖關節老化，不堪身體負荷無法行走，為牠集資醫藥費，忍痛選擇讓「拉拉」擺脫病痛安然離世，同時為了紀念牠將骨灰以樹葬方式，化作金桔樹長眠派出所，讓拉拉能夠繼續守護警所。

▲同仁為集資牠樹葬，長埋金桔樹下持續留在警所持續守護牠最愛的家。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮派出所所長張振福表示，2013年同仁在平鎮區中豐路南勢二段147號前發現走失的拉拉，當時牠一舉跳上警用機車，在腳踏板上一動也不動，愛狗心切的員警將牠帶回派出所，除了一邊協尋飼主外，也調配飼料為拉拉調養身體，但牠的飼主始終未出現，索性就住在派出所裡，成為所裡的一員。

▲「拉拉」裝萌和無辜的表情讓民眾看了總是不自覺被融化。（圖／平鎮警分局提供）

警員陳法印也表示，前來報案的民眾通常都是處在複雜或是激動情緒中，製作筆錄時多半沒有好臉色，仿佛有靈性且個性溫訓的「拉拉」，就會趴在報案人旁邊裝萌，牠無辜的表情讓民眾看了總是不自覺被融化，也能安撫報案人情緒，讓製作筆錄時更加順利。

隨著年紀越來越大相當人類80多歲的「拉拉」身體變得虛弱，警所許多同仁長時間和牠相處，不忍心看「拉拉」受苦，集資合力讓牠進行安樂死，大家還印製拉拉照片為牠布置骨灰罐，並將骨灰撒在派出所後院以樹葬種植金桔樹，讓「拉拉」以另外的方式，繼續留在警所持續守護牠最愛的家。

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