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南警積極推動交安事故減少近2成成效亮眼　黃偉哲：守護市民安全

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▲台南市在擴大宣導和科技執法助力下，交通事故發生率大幅降低，每日傷亡平均件數減少近2成，交安成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市在擴大宣導和科技執法助力下，交通事故發生率大幅降低，每日傷亡平均件數減少近2成，交安成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交安成績大躍進！在擴大宣導和科技執法助力下，交通事故發生率大幅降低，每日傷亡平均件數較同期減少18.3件，降幅17.2％，市長黃偉哲表示，成效有目共睹，高度肯定警察人員在交安上的努力，市府團隊會共同守護市民生命財產安全。

▲台南市在擴大宣導和科技執法助力下，交通事故發生率大幅降低，每日傷亡平均件數減少近2成，交安成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市警局統計，2020年至3月24日，南市交通事故每日傷亡平均件數，與2019年同期相較已有明顯下降（2020年87.92件/日，2019年106.22件/日，減少18.3件/日，降幅17.2％），其中又以東區、永康區、新營區降幅最多。

不只數據亮眼，市民朋友也相當有感，在台南臉書社群可看到網友PO文「欸！中華路、中華東路很多警察耶」、「這裡有雷射槍取締超速，大家要小心」、「昨天闖紅燈被警察攔下開單」、「真倒楣騎到巷口買碗泡麵加送未戴安全帽500元紅單」、「怎麼到銀行存個錢，車子一下下就被開單」等提醒大家注意違規取締。底下留言普遍支持警察執法作為，呼籲共同遵守交通規則，引發共鳴。

▲台南市在擴大宣導和科技執法助力下，交通事故發生率大幅降低，每日傷亡平均件數減少近2成，交安成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局表示，其中東區中華東路銜接永康中華路是重點區塊，多數民眾都感受到時常可以看到警察巡邏，併排停車佔據機車道等停車亂象明顯改善。

市長黃偉哲強調，交通是城市治理非常重要的指標，執法也有很多面向，不是單只有開罰才能達到目的，要以交安「成效」來取代罰單「績效」，避免讓市民產生有選擇性執法或特定交通陷阱區的誤解。

台南市警局表示，未來持續推行「重點違規」進行取締，主要是建立行車秩序、減少車禍發生的交通安全為最主要的目標。

至於日前台南市民調83.09％的施政滿意度，黃偉哲則感謝市民的肯定，並表示民調數字只是參考，施政讓民眾有感更為重要，台南的交通除了肯定市警局的努力，也要感謝市民的配合與協助，市府團隊會持續推動科技執法、完備道路設施並擴大交安宣導，守護市民生命財產安全。

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