「人們在船上死去」川普籲州長接受桑達姆號　郵輪4死百人出現症狀

▲「桑達姆號」有乘客死亡。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

發生疫情的荷美航運旗下郵輪「桑達姆號」（MS Zaandam），此前遭到美國佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）拒絕，然而船上已有4人死亡，卻還是困於海上。對此，美國總統川普昨（31）日敦促德桑提斯，應開放港口讓船隻停靠。

《路透社》報導，「桑達姆號」未來的命運如何？川普31日在白宮表示，他會請求德桑提斯開放港口，「他們正在船上死去」、「我要做正確的事情，不僅是為了我們，也是為了人類」。此前，德桑提斯說不歡迎這艘郵輪，不願生病的乘客被拋棄在他的州，不能讓這些非佛州的民眾使用珍貴的醫療資源，但他更願意向這艘船提供醫療上的協助。

「桑達姆號」滯留在靠近中美洲的太平洋，上月29日獲准透過巴拿馬運河進入加勒比海，郵輪公司宣布一些乘客感染新冠肺炎，船上還有4人死亡。

通過體檢的船上近三分之二乘客，先前被轉移到「桑達姆號」的姐妹船「鹿特丹號」（Rotterdam）；兩艘船正前往佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的沼澤地港。據了解，「桑達姆號」載有近1050名乘客與船員，「鹿特丹號」則載有約1450人，還不清楚哪一艘郵輪能獲准在佛州下船。

《衛報》指出，「桑達姆號」有兩名死者都被確定為感染新冠病毒，其中一名死者為英國籍，另有9人檢驗結果也為陽性，至少189人都出現類似流感的症狀。

佛州布勞沃德郡（Broward County）官員烏迪內（Michael Udine）則說，美國海岸防衛隊、郡長、港口當局、佛州衛生部門與美國疾病管制與預防中心組成一個「統一指揮部」，將討論「桑達姆號」未來動向，預計未來24到48小時通報狀況。他認為，州長最後可能沒有決定此事的權利。

「桑達姆號」原本載有200多名英國人，另外還有美國籍、加拿大籍、澳洲籍、德國籍、義大利籍、法國籍、西班牙籍等國乘客，目前預計2日抵達佛州。我外交部上月30日則表示，郵輪上有14名旅居澳洲的台裔或台籍人士，均已成功轉移至「鹿特丹號」，大家都平安健康。

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