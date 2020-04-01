獨／「手滑女」超慘下場曝！整晚沒睡狂刪文　哀怨：都軟了還不行　

▲一名范姓女子在臉書發文轉傳訊息，遭到網友截圖流傳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雖然政府透過司法檢警機關來追查「新冠肺炎」假訊息，也不停呼籲不要散佈假消息，但是就有人講不聽，一名范姓女子就在自己臉書散布一名阮姓外籍移工不但逃跑了，甚至還「確診」，現在記者找到這名范姓女子來求證，並且告知亂傳假訊息會觸犯「傳染病防治法」，她嚇到不知道該怎麼辦，反而問記者該怎麼做？同時也表示在得知假訊息之後，花了一個晚上時間來刪除轉傳的相關訊息，目前知道自己當初的貼文截圖還是在網路流傳，是非常後悔。

《ETtoday新聞雲》記者接獲民眾投訴，表示有一張截圖在網路流傳，希望記者能夠協助求證真實性，這張截圖是一名范姓女子的臉書發文圖，圖中范姓女子貼文表示：「請大家注意，這個人已經得到武漢肺炎，現在人已經跑了，也許他有可能跑外縣市，希望大家注意，為了個人安全，一定要多分享喔」，同時附上一名阮姓男子名字以及照片，同時標註為越南籍。

▲網友投訴希望《ETtoday新聞雲》記者協助求證是否為假消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者求證移民署相關人員，移民署人員表示如果阮姓男子的名字，如果是范姓女子截圖上所說的話，應該是日前逃逸但是順利被抓回的6名越南偷渡客其中之一，同時也表示「並沒有感染新冠肺炎」情況。同時記者也透過臉書方式找到發文的范姓女子，范姓女子相當驚恐。

范姓女子向記者表示當初也是「朋友傳給自己的」，自己是屬於無心之過，同時也在知道是假訊息之後，就立刻開始刪文，不過記者詢問「目前這個截圖還有在網路流傳，你知道嗎」？以及「這個轉傳訊息動作，可能已經觸及傳染病防治法」，范姓女子相當害怕，反問「記者現在應該怎麼處理」，同時也再次強調已經盡力的刪掉那篇文章：「為了這篇文，三更半夜還繼續刪文，我也盡量在彌補」。

▲移民署人員回應已經抓回，也確認沒有感染 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者找到這名轉傳的范姓女子，她表示後來得知是假消息，一整晚沒睡都在刪當初轉傳消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》還是呼籲民眾千萬不要亂傳有關疫情的「假訊息」，法務部宣導：「有關疫情的訊息，將由主管機關疾管署先行查證，如經確認係屬假訊息、有違傳染病防治法等，本部調查局假訊息防制中心將針對惡意散播或轉傳疫情假訊息者，向上溯源追查。如係涉及散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依傳染病防治法第63條之規定移送檢察機關偵辦，最高可科以新台幣三百萬元之罰金；如未涉刑罰者，亦將函請警察機關依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定予以裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要之恐慌，並觸犯法網」。