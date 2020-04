平價款新iPhone本月報到　推特爆料達人：4/15發表、4/22發貨

▲推特爆料達人指出,平價款新iPhone將於4月中亮相。(圖/翻攝自推特)

記者邱倢芯/綜合報導

果粉們心心念念的平價款新iPhone終於要來了!推特爆料達人Jon Prosser稍早在推特上貼文指出,「iPhone 9(平價新iPhone)進度更新,蘋果暫定4/15推出,並於4/22正式上市。」

事實上,原先外界預測,新iPhone應該會在今年的蘋果春季發表會中亮相,無奈受到疫情橫掃全球的影響,使得今年的春季發表會胎死腹中;新手機產品的發布日期也隨之延宕。

而現在有爆料達人跳出來指稱,新iPhone將有可能在4月中推出,並於產品亮相後的一週發售;不過事實為何仍有待觀察。

不過Jon Prosser在貼文最後也指出,這個日期只是暫定,因為現在疫情期間,情況隨時都有可能有變。

iPhone 9 update ????



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed ???? pic.twitter.com/egz8UWXd9F