捐1000萬片口罩　徐巧芯：台灣人都花錢買為何外國人免費拿？

▲台北市市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

總統蔡英文1日召開敞廳談話，宣示台灣將供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員等。對此，台北市議員徐巧芯說「我只認同一半」。她表示，做外交不是不行，但要先滿足國內需求，疫情還沒降溫的此刻不宜改變，她還不平地說，台灣人民尚且都要花錢購買、要負擔物流費用，為什麼外國人是免費拿？

針對蔡英文表示，台灣將供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員等，徐巧芯說，「我只認同一半」。

她提出了2點理由，「第一，疫情還沒降溫的此刻不宜改變。」徐巧芯指出，做外交不是不行，但要先滿足國內需求。這是政府一開始就訂下的策略，可是當路上每天還一堆人在排隊購買口罩的時候，竟然免費送給外人1000萬片？這個措施會讓不少人感到不公平。我們台灣人要排隊又要花錢買，外國人是免費贈送？她建議先全台每人發3片口罩，一樣可付費，然後再進行下一步外交活動。

「第二，做外交不等於要免費贈送。」徐巧芯說，這些增加製造工廠既然都是政府的「國家隊」，用的當然是人民納稅錢。台灣人民尚且都要花錢購買、要負擔物流費用，為什麼外國人的是免費拿？她提到，應該在不營利的狀況下，以「成本價」賣給國外，以台灣的物價來說，其他國家也不會吃虧，還是有外交效果。如果有其他國家願意拿資源交換也可以，「但不需要免費贈送」。

徐巧芯說，自己之前就說過可認同行政院長蘇貞昌曾說過的「先自救、才能救人」，但言猶在耳，是否應堅持初衷，讓台灣人都先有口罩再幫外人？她直指，使用者付費的概念，也不應該因為是「外交」而變成免費大放送，不需要在疫情中去賺別人的錢，但也不適合不計成本無償提供，畢竟口罩等資源，在疫情結束前對台灣內部來說仍是重要物資。

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