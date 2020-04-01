　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電視台老闆上門三次請他當總經理　知名主持人：因為我不亂搞！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼理財,財富自由,加薪,職場。（圖／pixabay）

▲在職場上，很容易一個不慎，就把多年的努力給毀了。（圖／pixabay）

文／黃大米

觀光局長主秘之子使用特權接機，捅出防疫大破洞，害觀光局職員跟五歲兒子雙雙住進負壓隔離病房，引發輿論批評，主秘也火速被記大過調職。當我跟朋友聊起此事時，我們倒不是去追究主秘個人行為的是非，更多的是深以為戒，要爬到主秘這個位子有多難，一個不慎，把多年的努力給毀了，真是因小失大。

上班族在職場上爬到某個位子後，都可能有一些灰色地帶的權力，權力可能來自職位，也可能是別人因你的身分刻意討好你，能拿與不能拿，該不該拿，就考驗著智慧與良心，當灰色地帶的好處攤在陽光下時，外界的眼光是會認可的嗎？還是會毀掉自己的一生清譽？斷掉自己的升遷之路呢？

請繼續往下閱讀...

有次跟一位企業公關吃飯，他說起公司有次招待記者去澎湖考察，多數記者都隻身前往採訪，但有一家媒體記者提出要帶老婆跟小孩同行，並希望由企業買單住宿與交通費用。企業公關迫於得罪不起媒體的壓力，只能說好。等到參訪當天，別家媒體見到該名記者攜家帶眷一起前來時，詢問公關說，「他們全家的住宿跟交通開銷也是你們買單嗎？為什麼他可以這樣做？大家也都能比照辦理嗎？這會不會太誇張。｣公關心中暗暗叫苦，只好扯謊打圓場的說，「他們有自己補貼一些。｣這位帶家屬一起參訪的記者，看似賺到了全家旅遊的好處，吃企業夠夠以及貪小便宜的事情也跟著傳開，因此在業界得到「不要臉｣、「很敢要｣的稱號，人品與清廉度如何，大家心中就自有分數。

曾經在某次上節目時，知名主持人說，某電視台老闆曾三次找他去當總經理，他都婉拒了。我反問這位主持人，「為什麼電視台老闆會特別三顧茅廬？為什麼這麼禮遇你、重用你？｣知名主持人給出簡單到讓我吃驚的答案，他說，「因為我不會亂搞。｣，我當時不懂他這句話的意思，心中暗想，「不亂搞不是基本的嗎？｣，後來我仔細思量，當一個人爬上電視台總經理的位子時，會有多大的決策權在自己的手上，會有數不清的機會可以中飽私囊，此時，看似簡單的「不亂搞｣三個字，就變得格外不容易，利益越大越考驗人心。

我有個朋友，身處複雜的政治圈，他是個有遠大志向的人，言行非常小心謹慎，他為了走好自己的政治路，絕不說謊，我曾問他，「當遇到尷尬的問題與尖銳的提問，他不能說出真相，又不想說謊時，他都怎辦？｣他老神在在，氣定神閒的說，「就不要回答，不要說，或者裝不知情，冷靜地說，我去了解一下，謝謝。｣，越是有大志向的人，越該謹慎，不要毀在小事情裡。

職場上能幹的人很多、能力強的人也很多，很多強者不是輸給了對手，而是輸給了自己的貪念與私慾，是自己的一念之差讓自己中箭落馬，排除在接班之門外，當你爬升到一定的位子時，你跟對手之間比的已經不是能力，而是操守與人品，你要能禁得起打聽，對得起良心，才能夜半敲門心不驚，無愧無懼保平安，老話一句請謹記在心，「不要錢的最貴。｣

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

▲（圖／黃大米提供）●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
小優錄影脫到剩內衣！趴地濕身「掉出巨胸形狀」主持人看傻了
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

案269小職員衰染疫！曾獲桃機服務獎　同事曝私下人品「很善良」

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

快訊／政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

520後可能高升？文化部長鄭麗君：每天心心念念只想防疫工作

愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：沒有「叔姪關係」

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

案269小職員衰染疫！曾獲桃機服務獎　同事曝私下人品「很善良」

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

快訊／政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

520後可能高升？文化部長鄭麗君：每天心心念念只想防疫工作

愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：沒有「叔姪關係」

案269小職員衰染疫！曾獲桃機服務獎　同事曝私下人品「很善良」

清晨回家「男人奪門而出」　綠光夫mail律師妻談判竟挨告

1千萬片口罩首波幫歐美！外交部：評估我防疫能量、下波援助新南向國家

最高法院院長交接　限量分案、積案過多問題可望解決

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

台師大男學生染疫！感染源不明累積8例

更多熱門

相關新聞

6成2上班族買不到口罩　溝通誤會、昏昏欲睡超困擾

6成2上班族買不到口罩　溝通誤會、昏昏欲睡超困擾

憂心疫情影響工作，連上工時也是戰戰兢兢，根據yes123調查顯示，進入三月份、每逢上班日，估計一天戴口罩的時間，平均落在5小時；高達70.8%的人透露，近期曾因戴口罩工作造成困擾。

下半年爆可怕求職潮！　他預告：這屆畢業生超競爭

下半年爆可怕求職潮！　他預告：這屆畢業生超競爭

轉職者注意！「這樣挑」讓換工作加分

轉職者注意！「這樣挑」讓換工作加分

年紀越大越找不到工作！　勞動部：男性占6.3%，女性占6%

年紀越大越找不到工作！　勞動部：男性占6.3%，女性占6%

渣打推職場平等　台灣高階女主管逾6成

渣打推職場平等　台灣高階女主管逾6成

關鍵字：

黃大米職場

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面