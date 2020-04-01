電視台老闆上門三次請他當總經理　知名主持人：因為我不亂搞！

▲在職場上，很容易一個不慎，就把多年的努力給毀了。（圖／pixabay）

文／黃大米

觀光局長主秘之子使用特權接機，捅出防疫大破洞，害觀光局職員跟五歲兒子雙雙住進負壓隔離病房，引發輿論批評，主秘也火速被記大過調職。當我跟朋友聊起此事時，我們倒不是去追究主秘個人行為的是非，更多的是深以為戒，要爬到主秘這個位子有多難，一個不慎，把多年的努力給毀了，真是因小失大。

上班族在職場上爬到某個位子後，都可能有一些灰色地帶的權力，權力可能來自職位，也可能是別人因你的身分刻意討好你，能拿與不能拿，該不該拿，就考驗著智慧與良心，當灰色地帶的好處攤在陽光下時，外界的眼光是會認可的嗎？還是會毀掉自己的一生清譽？斷掉自己的升遷之路呢？

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有次跟一位企業公關吃飯，他說起公司有次招待記者去澎湖考察，多數記者都隻身前往採訪，但有一家媒體記者提出要帶老婆跟小孩同行，並希望由企業買單住宿與交通費用。企業公關迫於得罪不起媒體的壓力，只能說好。等到參訪當天，別家媒體見到該名記者攜家帶眷一起前來時，詢問公關說，「他們全家的住宿跟交通開銷也是你們買單嗎？為什麼他可以這樣做？大家也都能比照辦理嗎？這會不會太誇張。｣公關心中暗暗叫苦，只好扯謊打圓場的說，「他們有自己補貼一些。｣這位帶家屬一起參訪的記者，看似賺到了全家旅遊的好處，吃企業夠夠以及貪小便宜的事情也跟著傳開，因此在業界得到「不要臉｣、「很敢要｣的稱號，人品與清廉度如何，大家心中就自有分數。

曾經在某次上節目時，知名主持人說，某電視台老闆曾三次找他去當總經理，他都婉拒了。我反問這位主持人，「為什麼電視台老闆會特別三顧茅廬？為什麼這麼禮遇你、重用你？｣知名主持人給出簡單到讓我吃驚的答案，他說，「因為我不會亂搞。｣，我當時不懂他這句話的意思，心中暗想，「不亂搞不是基本的嗎？｣，後來我仔細思量，當一個人爬上電視台總經理的位子時，會有多大的決策權在自己的手上，會有數不清的機會可以中飽私囊，此時，看似簡單的「不亂搞｣三個字，就變得格外不容易，利益越大越考驗人心。

我有個朋友，身處複雜的政治圈，他是個有遠大志向的人，言行非常小心謹慎，他為了走好自己的政治路，絕不說謊，我曾問他，「當遇到尷尬的問題與尖銳的提問，他不能說出真相，又不想說謊時，他都怎辦？｣他老神在在，氣定神閒的說，「就不要回答，不要說，或者裝不知情，冷靜地說，我去了解一下，謝謝。｣，越是有大志向的人，越該謹慎，不要毀在小事情裡。

職場上能幹的人很多、能力強的人也很多，很多強者不是輸給了對手，而是輸給了自己的貪念與私慾，是自己的一念之差讓自己中箭落馬，排除在接班之門外，當你爬升到一定的位子時，你跟對手之間比的已經不是能力，而是操守與人品，你要能禁得起打聽，對得起良心，才能夜半敲門心不驚，無愧無懼保平安，老話一句請謹記在心，「不要錢的最貴。｣

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net