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下半年爆「可怕求職潮」！　年薪86萬小主管預告：這屆畢業生超競爭

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▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲這屆畢業生應趁這段時間趕快充實自我。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者黃可昀／綜合報導

面對新冠肺炎，首當其衝的就是餐飲業與旅遊業，還有這屆6月就要踏入社會的畢業生。一名網友指出，病毒對勞動市場造成巨大影響，很多工廠、店家紛紛關門大吉，等到下半年疫情趨緩，「為了能快速滿足這些被關太久的人們，政府、各行各業都會動起來，補充銀彈、人力，雖然會釋出職缺，競爭也很大。」

原PO在《Dcard》表示，有過17年前的SARS經驗，這次疫情一爆發，「股市一堆人就先空手等進場」，活動業、旅遊業、航空業、飯店業等等也都暫時停工或放無薪假，「連我年薪86萬的小主管都被問要不要休息一下」。不過，當年SARS一緩和後，「整個市場動起來啊」，各行業釋出了大量職缺，相對競爭也十分激烈。

請繼續往下閱讀...

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲有些放無薪假的人已經開始耍廢。（示意圖／資料照）

他認為，這屆大學畢業生應該趁這段時間好好充實自己，若下半年經濟恢復運作，自己才有足夠能力和其他人競爭，「待業的你們有實戰力，但如果能多個專業能力，哪怕只是每天背30個單字，每天花個1小時玩Excel」，都能成為更有價值的人才。

原PO透露，他身邊不少活動業、航空業的朋友正在放無薪假，結果「一放假就直接廢起來」，他看到朋友消極模樣有點擔心，所以想提醒這屆畢業生，「危機是轉機」，這段時間不該放空或浪費，趕快充實自我才是明智選擇。

網友回應，「只能說，有能力的人根本沒在怕，沒能力的人才會開始緊張，到處尋求安慰、找夥伴、自我安慰，然後覺得，唉還好不是只有我這樣」、「上一份工作的主管正是SARS那年畢業，一年內換了十幾份零工，完全找不到正式工作，十幾年前的頂大生（四大）都這樣了。」

此外，很多人關注的房價部分，不少網友猜測，即使股市、油價大跌，房價應該還是不為所動，「好的地區房價不太會跌，郊區或許有機會，不然也想趁著一波去買不錯的區域」、「房價不太可能，現在建商資本都很高，再怎樣也會撐著，反正他們不缺這一時」、「房市不會跌啦哈哈哈哈，如果您是屋主會因為武漢肺炎就便宜賣出你心愛的房子？」

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