OnePlus 8上市在即！系列規格預測一次看　起價約22,500元

▲OnePlus 8。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

由於新冠病毒（COVID-19）疫情造成OnePlus 8系列推出的延遲，先前曾傳今年5月推出，今日更有陸媒cnbeta報導，大陸工信部認證上市在即，但實際上就疫情擴張程度看來可能還說不準，然而，有越來越多關於OnePlus 8系列的具體訊息被釋放出來，《ETtoday》為您整理完整關於OnePlus 8的預測資訊。

螢幕

OnePlus 8系列共有OnePlus 8 Lite、OnePlus 8和OnePlus 8 Pro等三款，尺寸分別為6.4吋、6.5吋和6.65吋，只有OnePlus 8 Lite會配備平面FHD+螢幕，OnePlus 8和8 Pro將配備QHD+螢幕。另外，外媒預估OnePlus 8 Pro將具有高達120Hz的螢幕更新率，OnePlus 8 Lite和OnePlus 8則可能為90Hz。

相機

其次，OnePlus 8系列均不會配備彈出式相機或淚滴槽口，預測前置鏡頭將佔主導地位，但仍可以提供全螢幕體驗；據傳OnePlus 8 Lite將搭載4800萬像素的主感測器、1600萬像素的輔助鏡頭和一顆1200萬像素的鏡頭。OnePlus 8也將搭載4800萬像素的主感測器、1600萬像素的輔助鏡頭，但包含200萬像素深度感測器；據說OnePlus 8 Pro的相機規格略強一些，並搭載四鏡頭。

三個型號將搭載螢幕光學指紋感測器，至於是否會搭載OxygenOS人臉解鎖功能目前尚不清楚。另有傳言指出，OnePlus 8 Pro可能會配備IP68防水防塵性能。

晶片內存

OnePlus 8 Lite將更依賴MediaTek Dimensity 1000晶片組，這將使其成為第一款完全沒有高通Snapdragon晶片組的OnePlus系列。它將有兩個SKU，均帶有8GB內存記憶體，搭配128／256GB的容量；OnePlus 8和8 Pro應搭載高通Snapdragon 865晶片組。

另，可能僅OnePlus 8 Lite設有平板顯示器以及有支援micro SD卡的功能。

電池電量

外媒進一步指出，OnePlus 8或8 Lite將不包括無線充電，而是在兩種型號上都提供Warp Charge 30T和4,000mAh電池；8 Pro將搭配4,500mAh電池。一直以來，也都有無線充電功能的傳聞，但可能只有OnePlus 8 Pro才具備30W的無線充電能力。

在顏色方面，目前不清楚OnePlus 8系列會有哪些款式。不過就定價而言，據爆料達人Ishan Agarwal稱，OnePlus 8 Lite在英國的建議零售價可能低至515美元（約新台幣15,450元），OnePlus 8的起價應約749美元（約新台幣22,500元）。



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