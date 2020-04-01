法國日增499死！總死亡人數超越中國　衛生官員：醫學史上首見

▲法國的口罩及相關防疫用品已經出現短缺的情況。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）證實，在過去24小時內，法國一共新增7578例新冠肺炎（COVID-19）確診、499例死亡，累計死亡病例數達3523例，超越中國官方公布的3309例死亡，「這種情況是法國醫學史上前所未見的。」

美國在台灣時間4月1日時，累計確診病例數達到18萬4183人、3774人病逝，不僅超越中國的死亡病例數，這波疫情造成的死亡人數也超越911事件的2996人。另一方面，同樣是疫情重災區的歐洲，法國繼義大利、西班牙以及美國之後，成為第4個死亡人數超越中國的國家。

▲法國街上人潮明顯減少許多。

綜合外媒報導，沙羅孟坦言，在過去24小時之內一共新增7578例確診、499例死亡，累計共5萬2128例確診、3523例死亡，目前仍有2萬2757人因為感染新冠病毒住院，其中5565人為重症，由於現在檢驗設備缺乏，相信應該還有不少尚未被發現的病例，「這種情況是法國醫學史上前所未見的。」

沙羅孟接著說明，法國東部是疫情爆發中心之一，當地醫院正處於緊急狀態，巴黎及周邊地區的情況同樣不樂觀，現階段已有288名病患被轉移到壓力相對較小的地區接受治療，未來幾天「這個數字」仍會持續增加。