桃園單睪男睡朋友妻10年！握手想和解：她也是歡喜啦

▲小黎發現妻子被好友偷吃10年。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市一名廖姓男子偷吃好友小黎（化名）的陳姓妻子10多年，兩人常私約到摩鐵、車上偷情，直到姦情曝光才走上法院。桃園地院依通姦罪判廖男及陳女各5月、2月徒刑，均可易科罰金。

判決書指出，廖男跟小黎是多年好友，兩人常到對方家中作客，但廖男卻常在白天作客，下午離開時開車帶陳女到摩鐵偷情，甚至在妻子回家時，躲在車上以口發生關係。

姦情曝光後，陳女應訊時坦言，她和廖男以每周1次的頻率發生關係，「時間不一定是假日，因為他也怕我老公知道」；另外，陳女具體說出小黎生殖器的傷疤及僅有一顆睪丸的情況。

對此，廖男否認通姦辯稱，他當初作客時，因喝醉有講過自己的開刀後僅剩一顆睪丸的情況，並非陳女親眼所見。

▲廖男10年來以每周1次的頻率與陳女偷情。（示意圖／pixabay）



小黎的女兒證稱，廖男2017年6月17日曾到他們家中，握著爸爸的手道歉說「你把我當成親兄弟我還對你做這些事情真的很抱歉」，但爸爸則用台語說「我老婆被你騎了1、20年，我把你當成親兄弟，你卻做出這種事情」。

小黎也將兩人的電話錄音拿出，起初他怒嗆廖男「你吃我夠夠夠啦」、「給你X去」，廖則回「不要說那麼難聽啦，她也是歡喜、歡喜啊」。

法官認為，廖男及陳女未能尊重婚姻關係，造成小黎心理創傷，且自2007年8月24日起至2017年1月間發生關係次數超過百次，且無法達成和解，因此依通姦罪判廖男及陳女各5月、2月徒刑，均可易科罰金。

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