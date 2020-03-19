新竹Uber回來了！　攜手皇冠大車隊「即日起恢復營運」

▲Uber即日起恢復新竹營運。（圖／Uber提供）

記者賴文萱／台北報導

新竹Uber回來了！Uber今（19）日宣布再結盟一家多元化計程車隊合作夥伴-皇冠大車隊，於3月18日起恢復新竹地區服務，初期以新竹市區、東區、及高鐵站附近區域為主，後續會逐步開展營運範圍。

皇冠大車隊表示，會遵循交通部的指導以Uber科技提供App作為經營多元化計程車使用，並取得桃竹苗地區派遣多元化計程車的相關執照。

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▲Uber恢復新竹營運，初期以新竹市區、東區、及高鐵站附近區域為主，後續會逐步開展營運範圍。（圖／Uber提供）

為了促進在新竹地區的良好使用經驗，營運初期服務範圍會集中新竹市區、擁有大量通勤與轉乘需求的新竹高鐵站，以及東區包含清華大學、交通大學、新竹科學園區等人潮往來密集區域。

車隊表示，很高興在優步小黃之後，擴大與Uber合作推動免裝表的多元化計程車模式，運用其科技更有效管理並派遣駕駛，相信能帶給車隊的駕駛更好的經濟效益，也藉由App許多的安全性和評價功能促進安全且優質的行程。

▲車隊特別派專員在新竹駕駛服務中心，服務有意願加入的駕駛。（圖／Uber提供）

另外，車隊也特別派專員在新竹駕駛服務中心，服務有意願加入的駕駛，希望透過面對面的解說協助駕駛處理相關作業。

Uber指出，將持續深耕台灣，與多元化計程車隊合作，目前已經攜手QTaxi、中華正大車隊、中華大車隊、皇冠大車隊合作，讓基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中與高雄民眾能透過Uber App 一鍵叫車的科技，享受安全、可靠、優質的乘車體驗。