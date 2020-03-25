T點這樣用Part2／育兒必備品牌Combi大放送！

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《ETtoday新聞雲》App品牌好禮兌換Part2來襲！經過首週熱烈的品牌好禮兌換後，第二彈由來自日本第一的嬰童品牌《Combi》攜手《ETtoday新聞雲》App帶來共600組好禮兌換的機會，超大方提供300組商品免費兌換、300組200元折價券，讓《Combi》成為育嬰時的另一雙手，擁抱所有用戶給予幸福的力量。

看新聞、集T點、幸福快樂的育兒過程也不能被忽略，深耕母嬰用品市場已逾60年的《Combi》，為提供新手爸媽們照護時最高便利性、安全性的優質育兒產品，多年來堅持日本設計與品質，更發展實體店面「Combi House」，以最完整的品牌體驗、育嬰相關課程、互動性的空間設計，帶給新生兒家庭多元化的服務。

即日(3/25)起，使用600T點可選擇兌換「奶瓶蔬果洗潔液300ml」共100組、「超純水嬰兒柔濕巾20抽x3包」共100組、「螃蟹洗澡玩具」共100組，便利又可愛的實用療癒小物，送禮、自用兩相宜。還有350T點就能立即兌換的「Combi 200元折價券」共300組，購入自己需要的產品還能折價。總共600組好禮通通送起來，趕快到《ETtoday新聞雲》App兌換一波去！

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▲「Combi 螃蟹洗澡玩具」使用600T點即可兌換。（圖／品牌提供）

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【Combi 官方購物網APP兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，進入《Combi》官方購物網站／APP

◎Step2：至「優惠券」＞「輸入專屬折價號」即可領取

【Combi 實體商店兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，進入《Combi》官方購物網站／APP

◎Step2：前往《Combi》台北館/台中館直營門市，將「兌換券」、「折價券」序號提供給店員即可使用

【商品使用須知】

1. 「Combi 200元折價券」使用期間至2020/6/30日止，超過使用期限此抵用卷即失效。

2. 實體門市使用規定如下：

*加價購商品不得使用折價卷折抵，抵價卷不得兌換現金、找零。

3. 官方購物網使用規定如下：

*單筆消費發票限用乙張抵價卷，若最終結帳金額未滿運費門檻仍需收取運費，本卷亦不提供運費折抵。

*每張抵價卷僅能抵用乙次，若已於購物網使用，該序號即失效並不得於門市再次使用。

4. 「奶瓶蔬果洗潔液300ml」、「超純水嬰兒柔濕巾20抽x3包」、「螃蟹洗澡玩具」限定親自於《Combi》台北、台中兩家直營商店領取。

5. 「Combi 200元折價券」限定於《Combi》官方購物網、App、台北/台中兩家直營門市使用。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！