離梅雨季還有一個月　白河水庫快見底蓄水量只剩3.2％

▲台灣水庫即時水情。（圖／翻攝自用數據看台灣）

記者楊庭蒝／綜合報導

在新冠肺炎疫情延燒之際，台灣還有另一項需要關心的民生議題，根據經濟部水利署的資料統計，目前全台主要的21座水庫，蓄水超過50％的只有6座，其中南投的霧社水庫只剩5.6％，台南的白河水庫更只剩3.2％，距離梅雨季來臨的時間大約還要1個月，水利署也趁27日鋒面來臨的時候，於多地啟動人工降雨作業，希望可以增加水庫蓄水量。

數據統計資料網站「用數據看台灣」統計台灣21座水庫的即時水情，包括德基、翡翠、石門、明德、曾文等全台主要的21座水庫，其中可以發現只有新山、翡翠、明德、日月潭、烏山頭和牡丹水庫的蓄水量超過50％，而石岡水壩、霧社、白河、曾文4座水庫的蓄水量低於25％，水情告急。

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▲水利署於曾文水庫執行增雨作業。（圖／翻攝自經濟部水利署）

水利署為了因應因應灌溉與民生用水需求漸增，趁著27日鋒面過境，於翡翠、石門、寶二、曾文、南化及甲仙堰等地進行地面人工增雨作業，只要天候條件合適，不分晝夜會馬上行動。

水利署強調，將持續與中央氣象局及國防部空軍單位密切聯繫，一有可能的作業時機，即把握進行人工增雨；另也積極採取水源調度、加強節水管理等作為，希望能降低枯水期的可能影響。