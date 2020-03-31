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豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲館長買車慰勞4位陪他一路打拚的元老。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者周亭瑋／綜合報導

「館長」陳之漢在創業之初，曾許諾4位跟在他身邊的元老功臣，若成功熬出頭，將會送每人一台車，今天他履約前往BMW旗艦店，一口氣買下4台百萬名車，而霸氣的行徑狂吸萬讚，網友們羨慕直呼，「台灣最幸福最好的企業！」

3月中旬，館長直播中提到，在他事業剛起步之際，不像現在號召力跟影響力這麼大，不過有4位員工，領著3、4萬的薪水，卻經常工時12小時起跳，有時還為了挺老闆，連薪水都不拿。

請繼續往下閱讀...

當初，館長就答應過他們，成功之後會每個人送一台車；如今，他感性地說，「我選擇在事業今年下滑的情況下，履行這個男人的承諾。」

▲豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲館長與業務們合照。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

時隔2個多禮拜，館長今天前往BMW台北鎔德旗艦店，並一口氣簽約4台車，他在臉書寫下，「師父沒有愧對當年的承諾。」同時也po出簽約照片，還有與一排美女業務的合照。

po文一出，超過1.8萬人按讚，網友們紛紛回應，「讚喲！說到做到」、「說到做到，真正男子漢，但是好可惜只有三公分」、「真的是好老闆」、「缺人嗎哥」、「說！館長你買車是不是幌子」、「妹都好正喔」。

ET快訊
砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現　一排正妹業務
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