疫情害妹子沒工作…網友「寄整箱屯糧」成超強後援！　她暖哭：我何德何能

▲網友知道她的狀況後，主動寄食物關心她。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎使經濟大受打擊，部分店家已經開始裁員或減薪。一名女網友正是受影響的其他一人，她原本的工作被臨時取消，又還要一邊上課一邊打工應付開銷，這段時間收入十分微薄，日子過得有點辛苦，想不到其他網友得知她的狀況後，竟然主動寄一箱食物給她，幫助她度過難關，「我何德何能，能遇到對我這麼好的人。」

原PO在「爆怨公社」表示，為了充實自我幫助未來轉職，目前有報名2項課程，「以致於我能選擇的打工有限」，原本的工作又因為疫情關係被取消，至今已停工2個月，還不知道何時才能復工，幸好朋友讓她暫時到店裡打零工，現在才有一份微薄但穩定的收入。

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▲網友還附上手寫小卡片。（圖／翻攝自爆怨公社）



今天她出門前，收到一箱大包裹，打開後眼淚差點奪眶而出，「有認識不久但知道我狀況的廢友（爆廢公社的網友）寄了一大箱食物給我」，裡面裝著各項食物調理包、冷凍食品、包子等等，還有自己手做的情人果，讓她感到受寵若驚，想不到在這艱難時期，仍有素未謀面的網友願意給予關心與實質幫助，「在這種非常時期，感動無限，溫暖加倍。」

之前另一名網友得知她工作陸續被取消，二話不說就帶她到夜市逛街散心，還吃了很多小吃，聽她抒發心情，讓她有動力繼續面對這波疫情帶來的打擊，「謝謝你們，等我回到正常生活時，我一定會好好報答你們的。」其他人回應，「暖暖的」、「頂住，等疫情過好會更好」、「加油唷」、「我比較好奇的是廢友是男是女」、「加油！一定能撐過去的！」

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