疫情爆發2個月！他提「3點事實」看清了　嘆台人愛跟風：平常都不準備…

▲新冠肺炎疫情延燒，民眾紛紛戴上口罩防疫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，各種現象引發討論。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「這次疫情讓你看清什麼事情？」文中表示，疫情爆發到現在已經2個月了，「戀人熱戀期平均也才3個月，2個月夠看清許多事情了」，並點出他目前看清了3項事實。

這位網友文中列出3點，第1點是看清「愛跟風的民族性」，「目前搶的物資有87%跟地震包相似，平常不準備，現在才在瘋狂搶購，跟風個幾天又恢復正常，根本三分鐘熱度。」

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第2點是「鄰居不要隨便亂深交」，「上班好同事、下班不認識，鄰居還是要清楚再深交，免得不小心隔離後被出賣，還好當時選擇性的避談，鄰居們都以為我住另一個家。」最後一點則是「一定要政府限制購買量，靠民眾自律根本笑話。」原PO也好奇問「各位有看清什麼事實呢？」

▲近日美式賣場常常湧現搶購人潮。（圖／記者吳奕靖攝）

看到貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「（口罩）原來可以用這麼久」、「歐美國家的防疫……傻眼」、「一堆長居歐美的平常把台灣酸得一無是處，這時候才想到台灣」、「健保根本是超屌的戰略部署」、「身在異鄉才知道台灣一點都不差，台灣的防疫是有在用心的，醫療是有在保護照顧人民的。」

還有人表示，「看透了人其實到哪都一樣，原本尊奉先進國家的民眾一樣會因為擔心物資不夠而去搶購」、「在藥局賣口罩，左右鄰居還認識20年以上的，想買口罩時就來拜託幫忙，當買口罩的人潮一排到他們店門口就來抗議（只是排10分鐘而已）真是呵」、「看清台灣真的是一個寶島，從糧食到各種製造業都能自給自足。」