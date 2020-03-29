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懷疑被劈腿！醋男裝GPS監控情敵行蹤…1天就破功下場曝

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▲▼ 手機定位,地圖,GPS 。（圖／資料照）

▲劉姓男子為追蹤前女友行蹤，竟偷裝定位系統在疑女友新歡的尚姓男子機車上，挨罰3萬元。（圖／資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

41歲劉姓男子因懷疑自己被劈腿，竟在與女友分手後，偷偷將GPS定位追蹤器裝在疑似女友新歡的尚姓男子機車上，想藉此監控前2人行蹤。怎料才監控不到一天，追蹤器就無故掉落，尚男發現自己行蹤遭竊錄，氣得趕緊報警處理。法院審理時，陳男被依犯「電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪」判處拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

劉男因懷疑前女友在2人交往期間背著他偷吃，分手後為了能查出真相，竟於2019年6月20日晚上8點許，趁疑似前女友新歡的尚男進入便利商店用餐時，偷偷將1個GPS衛星定位追蹤器以磁鐵附著方式，吸附在尚男機車腳踏板背面，藉機竊錄尚男騎車搭載前女友的所在位置，連移動方向及行蹤也都一目了然。

怎料追蹤器才裝不到1天，隔日早上8點許，尚男從鳳山區家中外出時追蹤器就掉了下來，尚男原先不知是何人所為，直到晚上7點時接到劉男來電，才知悉事情來龍去脈，氣得他趕緊前去警局報案。

高雄地院審理時劉男坦承犯行，法官認為他面對感情出問題，既不以理性方式處理，為了掌握他人行蹤還偷裝追蹤器，無故竊錄他人非公開活動，侵犯尚男隱私，行為實在不應該，考量他犯後態度尚可，也願意與尚男和解，依犯「電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪」判他拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

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