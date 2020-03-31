Apple Watch S6更朝向健康邁進　「血氧濃度」檢測功能可望今年推出

▲據傳Apple Watch Series 6外觀與前兩代產品差不多。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

許多人都認為Apple Watch Series 5的外觀設計與Apple Watch Series 4相去不遠，因此相當期待2020將推出的Apple Watch Series 6；不過根據目前市面上的傳聞皆指出，Apple Watch Series 6可能與前兩代的外觀差不多，不過「健康」功能將會更加擴展，今年有望看到「血氧飽和濃度」檢測功能加入蘋果手錶當中。

「血氧飽和濃度」功能屆時會如何運作？事實上，當使用者的血氧濃度在95%~100%之間時，手錶將會判定為健康；但如果檢測出來的解果低於80%時，則將可能導致心臟和大腦功能受損。此一功能有點類似目前的watchOS心率通知功能一樣，如果檢測出來的數字低於某個程度，將會發出通知給用戶。

不過目前尚未能確定的是，Apple Watch Series 6所搭載的watchOS 7是否會下放給Apple Watch Series 4/5所使用；而在心電圖（ECG）功能方面，watchOS 7有可能替ECG功能再升級，優化ECG數值的判定。

至於許多用戶心心念念的睡眠追蹤功能，據傳也會隨著Apple Watch Series 6的到來而加以實現；且如果要實現睡眠追蹤功能，那麼也意味著Apple Watch Series 6的電池續航力將會更加優化。另一方面，這也顯示出，如果蘋果手錶用戶想要享受到睡眠追蹤功能，那麼勢必得將硬體升級為Apple Watch Series 6了。

另外，根據先前的產品推出規則，Apple Watch Series 6應會加入新的錶殼材質與顏色，像是去年Apple Watch Series 5就加入了鈦錶殼的選項，因此合理推斷Apple Watch Series 6應該也會有新的錶殼材質可供選擇。