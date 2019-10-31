Apple Watch Series 5行動網路版登台　11/1開放預購、起價16,900元

▲Apple Watch Series 5行動網路版起價為16,900元。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple Watch Series 5行動網路版(GPS + Cellular)悄悄登台啦！在10月中時，才傳出Apple Watch Series 5行動網路版已通過NCC認證，而就在今（31）日，由中華電信率先發稿指出，這款智慧手錶將於明日（11/1）開放預購。根據Apple官網標價，Apple Watch Series 5行動網路版起價為16,900元。

中華電信指出，明日中午12:01起於全台近80間指定服務據點，同步開放Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular)版服務據點限量預購，客戶只要至服務據點預約付訂兩千元，就有機會搶先體驗Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular)版，並將於108年11月8日中午12:01正式開賣，搭配指定資費，還能以0元將Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular)版帶回家。

這次Apple Watch Series 5最大的特點，就是手錶搭載了恆亮螢幕，讓消費者無需抬手或點擊螢幕，即可輕鬆查看時間及重要訊息。另外還內建了指南針功能，讓使用者爬山、觀星象的時候，定位可以更加清楚。

那麼，GPS版本與行動網路版有什麼不同呢？兩者間最大的差異在於，行動網路版可讓使用者的iPhone不在身旁，也能隨時隨地透過Apple Watch與親友聯繫。

此外，行動網路版還多了「緊急聯絡電話」功能，讓使用者在海外旅遊、出差時遇上緊急事件 ，只要按下數位錶冠下方的橢圓形按鈕，手錶就會自動幫你撥出緊急聯絡電話，讓你不用記住每一個國家緊急聯絡電話號碼。

為歡慶Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular)版開賣，中華電信宣布，自即日起至109年1月1日止，申辦Apple Watch Series 5即享購機折價、客戶享專屬購機價現折500元、One Number服務享前3個月免月租費等三大優惠。