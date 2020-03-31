陸遭指囤積醫療物資　華春瑩：這個說法我完全不同意

▲陸「抗疫援外包機」飛往義大利，載有9名專家31噸醫療物資。（圖／東方航空）

記者曾俊豪／綜合報導

針對中國正在囤積防疫醫療物資，而沒有對其他國家提供協助的說法，中國外交部發言人華春瑩31日回應，「這個說法我完全不同意」。她表示，中國的疫情並沒有結束，外防輸入、內防反彈的壓力很大，因此對相關醫療物資的需求也很大，「把14億中國人民保護好，本身就是對全球公共衛生安全巨大的貢獻」。

中國外交部下午舉行行記者會，有記者問到，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，各國對N95口罩等防疫物資需求很大。然而，有人認為中國正在囤積防疫醫療物資，沒有為其他國家提供及時幫助。

華春瑩首先表示，「這個說法我完全不同意」，因為中國的疫情並沒有結束，外防輸入、內防反彈的壓力很大，對相關醫療物資的需求也很大。

她強調，做好國內防控、保護人民群眾身體健康是中國政府的首要責任，「把14億中國人民保護好，本身就是對全球公共衛生安全巨大的貢獻」。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩也引用數據，表示中國也積極為有需要的國家提供防疫物資。她提到，中國政府已向120個國家和4個國際組織提供了包括普通醫用口罩、N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助。

此外，中國地方政府已通過國際友好城市等渠道向50多個國家捐贈醫療物資；中國企業向100多個國家和國際組織捐贈醫療物資。有些國家通過外交渠道向中方提出了商業採購協助請求，中方向他們推薦了有資質的出口商。

同時，還有30個國家和2個國際組織向中方出口商簽署了包括口罩、防護服、核酸檢測試劑在內的商業採購協議，還有很多國家的採購商正在同中國企業進行洽談。

在境內疫情趨緩後，中國也處於逐漸復甦的狀態，然而，卻仍離不開暴風口核心。除了囤積醫療物資的「指控」外，大陸向其他國家提供援助，則被質疑「趁機擴大影響力」。對此，華春瑩30日反問，「難道希望中國此時無動於衷、見死不救嗎？」